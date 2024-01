Dorian Finney-Smith, un habitué des rumeurs de transfert

A trois semaines de la « trade deadline », les bruits de couloir s’intensifient et ESPN rapporte que les Nets seraient prêts à se mêler aux discussions. Pas forcément pour améliorer l’effectif, mais pour récupérer des choix de Draft. Parmi les joueurs qui pourraient servir de monnaie d’échange, il y a Dorian Finney-Smith, et l’ancien ailier des Mavericks en a désormais l’habitude…

« Il y a toujours des choses bizarres à cette époque en NBA », rappelle Finney-Smith. « On ne peut pas se concentrer sur les bruits extérieurs. Cela fait partie du jeu et on ne peut rien y faire. On est tous sur les réseaux sociaux, et on les verra forcément. Il n’y a rien de vrai, et il y a beaucoup de blabla avant qu’il ne se passe officiellement quelque chose. Je suis un joueur des Nets et je veux gagner. C’est tout ce qui compte ».

Mission réussie cette nuit, face aux Lakers, et Finney-Smith a été précieux par sa polyvalence en défense. C’est lui qui était au relais de Nic Claxton au poste 5, et on l’a vu contrer LeBron James.

En juillet, les Nets exigeaient deux premiers tours de Draft en échange de Finney-Smith. Vont-ils les récupérer d’ici le 8 février, alors que des équipes appellent aussi pour Royce O’Neale et Spencer Dinwiddie ?

« Je ne fais vraiment jamais attention à cette merde… Si ça doit arriver, ça arrivera » répond l’ailier des Nets.