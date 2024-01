Les Lakers ont vraiment l’art de se tirer une balle dans le pied

Les Lakers ont-ils vraiment envie d’aller en playoffs ? A les voir jouer en deuxième mi-temps face aux Nets, on peut se poser la question… Alors qu’ils avaient signé un très bon premier quart-temps, les coéquipiers de LeBron James se sont écroulés face à une formation qui restait sur neuf défaites en dix matches.

« C’est fini de se chercher des excuses et de s’apitoyer sur notre sort » lance Darvin Ham. « Il faut jouer au basket ! C’était les mêmes joueurs en première mi-temps qu’en seconde… Il faut juste décider quelle équipe on souhaite être. »

En colère, Darvin Ham cherche des explications à cette deuxième mi-temps ratée avec seulement 44 points inscrits.

« Ils ont commencé à prendre le dessus et nous nous sommes effondrés. On a donné l’impression d’être agacés par certaines décisions que nous aurions dû prendre et qui n’allaient pas dans notre sens… Ils ont mis leurs tirs, on a ralenti le jeu, et nous avons commencé à garder le ballon et à douter. Et ça donne ce résultat. C’est l’histoire de deux mi-temps différentes. Cette première mi-temps correspondait à ce que nous recherchions… après les deux derniers matches, les deux dernières victoires. Le manque de constance s’est manifesté en deuxième mi-temps. »

« Frustrant » mais pas « inquiétant »

Qu’en pense Anthony Davis, clairement oublié en attaque après un très bon début de match. « Je ne dirais pas que c’est inquiétant, mais c’est clairement frustrant » résume-t-il.

Pour LeBron James, le problème est clairement défensif : « Ils ont été capables de trouver du rythme, de bien shooter de loin, et Cam Thomas a pris feu… Je dirais que le fait de ne pas réussir de « stops » à affecter notre énergie. »

Et comment oublier cette déconvenue et éviter la gueule de bois ? « On va regarder demain les playoffs NFL ! » lance LeBron, alors que les Blazers débarquent à la Crypto.com Arena dimanche.