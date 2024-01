Le tandem Maxey-Embiid assure l’essentiel à Orlando

Il n’est jamais facile de s’imposer face à Orlando, particulièrement au Kia Center où le Magic affiche un très bon bilan. Les Sixers de Joel Embiid ont donc dû s’employer pendant trois bons quart-temps avant de se défaire d’une formation toujours aussi coriace. Et ce malgré l’absence de Franz Wagner, l’un de ses principaux créateurs.

Déterminés à jouer les trouble-fêtes, les Floridiens ont fait mieux que résister aux 15 points de Joel Embiid en premier quart-temps. Avec l’apport de Chuma Okeke, Joe Ingles, Paolo Banchero et trois lancers de Cole Anthony juste avant le buzzer, Orlando bouclait même le premier acte avec une courte tête d’avance (33-32).

Le gros passage de Wendell Carter Jr, avec quatre paniers dont un 2+1, a ensuite permis aux locaux de passer à +4 (50-46). Jusqu’à ce que Joel Embiid ne sonne la fin de la récré, et de quelle manière ! Le pivot des Sixers a envoyé du très lourd avec un panier à 3-points, un tir à mi-distance suivi d’une « T-Mac » avec un rebond contre la planche pour se débarrasser de Goga Bitadze avant de coller une énorme claquette (52-57).

Joel Embiid au dessus de la mêlée

Joel Embiid ne s’est pas arrêté là, ajoutant un panier à mi-distance de plus avant de voir Tyrese Maxey conclure un 16-2 retentissant d’un panier à 3-points (52-62). Orlando s’est alors accroché pour rester dans le coup, revenant à -8 à la pause (60-68) puis à -4 à plusieurs reprises grâce à Jalen Suggs, Paolo Banchero puis Wendell Carter Jr (73-77).

Mais Philly n’a pas tremblé, et même si l’attaque a été un peu plus laborieuse, hormis un bon passage de Kelly Oubre Jr et un 2+1 de Tyrese Maxey, la défense des Sixers a contribué à refaire un écart en fin de troisième quart-temps, définitif cette fois (76-89).

Tyrese Maxey et Marcus Morris ont enchaîné les coups d’éclat pour mettre Philadelphie à l’abri (81-102). Suffisant pour laisser Joel Embiid au repos jusqu’à la fin, et savourer depuis le banc ce quatrième succès de suite (124-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyrese Maxey et Joel Embiid n’ont laissé que des miettes. Philly s’est particulièrement appuyé sur son axe 1-5 Maxey-Embiid, en première mi-temps notamment (27 tirs pris sur les 43 des Sixers pour 45 points sur les 68 inscrits à la pause), avec pour objectif de tuer le match le plus vite possible. Les Sixers ont réussi à prendre les devants, mais ce manque d’alternance en attaque a failli leur jouer des tours au retour des vestiaires, lorsque le duo Maxey-Embiid s’est montré moins adroit. Après une période de flottement, ce sont finalement Kelly Oubre puis Marcus Morris qui ont pris un relais bienvenu en attaque pour assurer la victoire.

– La belle sortie de Wendell Carter Jr. L’intérieur est bel et bien de retour à 100% et l’a confirmé sur ce match, son meilleur cette saison avec 25 points à 9/13 au tir et 11 rebonds en 26 minutes. Il a gêné la raquette des Sixers par son profil et son agressivité. De bon augure pour la suite.

– L’action du match. La rencontre restera dans les mémoires pour cette « T-Mac » passée par Joel Embiid en plein match NBA. Mis au défi par Goga Bitadze, le pivot des Sixers n’a trouvé d’autre solution que d’envoyer le ballon sur la planche pour se démarquer avant de l’écraser dans le cercle ! En plus d’alimenter la rubrique Top 10, c’est surtout une action clé qui a nourri le 16-2 décisif passé par Philly avant la pause.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.