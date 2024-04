Marvin Bagley III fait une très bonne première impression avec les Wizards

À peine arrivé à Washington, Marvin Bagley III a été propulsé dans le cinq majeur des Wizards, Daniel Gafford étant bloqué dans le protocole commotion de la NBA. L’intéressé s’en doutait, puisqu’il s’était entraîné avec les titulaires la veille, mais ce n’est que le matin du match que Wes Unseld Jr. lui a confirmé sa titularisation.

« Je pense que je me suis bien débrouillé », a-t-il expliqué. « J’ai débuté un peu lentement au rebond, j’essayais juste ensuite de me mettre en meilleure position, mais je suis revenu en deuxième mi-temps en faisant du meilleur travail et j’ai juste essayé d’aller chercher tous les rebonds que je pouvais avoir et tout le reste est rentré dans l’ordre … J’apprends à la volée, je continue d’apprendre le système et de progresser tous les jours. »

Arriver dans une nouvelle équipe en cours de saison est toujours délicat, mais on peut dire que Marvin Bagley III a fait une belle première impression. Sa mobilité sur le pick-and-roll a bien gêné les Knicks, ses attaques de la raquette dans l’axe lui ayant permis de compiler 20 points à 10/16, 11 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres.

« Un sacré début »

« C’est un sacré début pour lui », ne pouvait que confirmer Wes Unseld Jr, son coach. « Il a joué un match complet, en attaque comme en défense. Même les choses qui se sont produites à la volée, je pense que le groupe en général l’a aidé à gérer ces situations pour qu’il reste organisé. C’est un progrès pour nous. »

Il faudra toutefois que Marvin Bagley III confirme. Alors qu’il n’a pas réussi à s’imposer chez les Kings, malgré son statut de 2e choix de la Draft 2018, l’intérieur n’a pas non plus fait son trou chez les Pistons, qui l’avaient pourtant prolongé mais qui ont dû lâcher deux « second tour » de Draft pour que Washington récupère son contrat.

D’ailleurs, l’intéressé ne s’enflamme pas plus que ça, expliquant simplement vouloir s’adapter.

« J’ai l’impression qu’offensivement, c’est la même chose », a ainsi déclaré Marvin Bagley III. « J’ai juste l’impression que sur le plan défensif, ils font des choses différentes ici qu’à Detroit. Je pense que j’ai fait du bon travail ce soir avec les quelques séances de tavail et l’entraînement que j’ai eu. »