Domantas Sabonis veut finir sa carrière aux Kings

Nikola Jokic n’est plus le seul roi du triple-double cette saison. Cette nuit, Domantas Sabonis a signé son 12e triple-double de la saison, mais ça n’a pas suffi pour mettre fin à la série de défaites des Kings. Face aux Pacers, pourtant privés de ses deux All-Stars, Sacramento a subi un quatrième revers de suite.

Mais le Lituanien des Kings s’y sent tellement bien qu’il ne souhaite qu’une chose : y finir sa carrière.

« Les fans nous donnent beaucoup, la ville m’a beaucoup donné. J’ai dit qu’ils m’avaient accueilli à bras ouverts », rappelle le fils d’Arvydas. « Je me promène dans la ville – ou ailleurs – et tout le monde est si gentil, si gentil avec nous. Ma femme se promène sans moi, [et] ils (les fans) savent qui elle est. Ils l’aident. C’est juste trop bien. Ils nous donnent tellement que je veux juste leur rendre par n’importe quel moyen possible. Surtout à un endroit où j’espère rester jusqu’à la fin de ma carrière. Je pense que c’est la bonne chose à faire. »

Un environnement idyllique

Bien parti pour décrocher une nouvelle sélection All-Star, Domantas Sabonis est conquis par les ambitions de l’équipe, l’accueil du public et bien sûr l’environnement. Sans oublier la proximité de sa belle famille.

« Je ne veux pas dévoiler tous les secrets mais c’est incroyable. Nous avons vraiment trouvé notre place, il y a tellement de choses à faire. Il y a Napa, San Fran [San Francisco]. Il y a le lac Tahoe. Le temps est magnifique ici. Il y a tellement de choses à faire » rappelle Domantas Sabonis. « La famille de ma femme vient de Los Angeles, c’est donc à cinq heures de route et à moins d’une heure de vol. C’est génial pour nous. Tout s’est très bien passé et ma femme est heureuse. C’est le plus important. »