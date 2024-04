Le MVP de la nuit | Jalen Brunson avait gardé le meilleur pour la fin

Inscrire 20 points en un quart-temps, ce n’est pas donné à tout le monde, et c’est pourtant ce qu’a réussi cette nuit Jalen Brunson dans la victoire face aux Wizards. Le meneur des Knicks signe d’ailleurs l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 41 points, 8 rebonds et 8 passes, et c’est lui qui va tuer le match avec une série de 11 points de suite ! À l’écouter, un « money time », c’est quasiment une période comme les autres.

« Je fais tout ce qu’il faut pour gagner. Les coéquipiers et les entraîneurs ont confiance en moi, et j’ai confiance en eux » réagit Jalen Brunson. « Nous voulons simplement gagner. Et on fait tout ce qu’il faut pour ça… En fin du match, on essaie de gagner. Certes, c’est un peu différent, mais l’approche reste la même. Je dois avoir le même état d’esprit agressif, mais je dois aussi être intelligent. Il faut avoir en tête le chrono, le score et la situation. C’est un peu différent, mais pas tant que ça. »

Il se rapproche du All-Star Game

Une performance qui le rapproche un peu plus d’une sélection au All-Star Game. Si les coaches de l’Est doivent récompenser un joueur des Knicks, Jalen Brunson semble avoir une petite longueur d’avance sur Julius Randle. Il est le meilleur marqueur et passeur des Knicks, mais aussi le joueur le plus adroit à 3-points.

« C’est un All-Star ! Soyez sûr qu’on fera une petite manifestation s’il n’est pas à Indiana. On devrait tous se rendre là-bas » prévient Isaiah Hartenstein.

Plus sérieusement, les Knicks ont repris des couleurs depuis que Jalen Brunson est de retour de blessure, et Donte DiVincenzo est le plus heureux des joueurs de débuter les rencontres à côté de son pote. « Je n’en peux plus de jouer avec lui ! », plaisante l’ancien arrière des Bucks et des Warriors. « Plus sérieusement, on s’attendait à ça… Débuter dans le backcourt avec son meilleur ami, son coloc’ de l’université. On ne peut pas demander mieux ».

Tom Thibodeau est très fier

Tout sourit aux Knicks, qui ont remporté 8 victoires sur 10 depuis l’arrivée d’OG Anunoby, et ils n’ont toujours pas perdu cette saison face à des formations avec un bilan négatif : 18 matches, 18 victoires.

« On n’a pas très bien joué, mais on a trouvé un moyen de gagner et c’est le plus important » conclut Tom Thibodeau. « Nos pertes de balle coûtent cher, mais on a trouvé un moyen de gagner. Jalen s’est adapté à ce que réclamait le jeu. Il y a aussi Isaiah avec ses rebonds, Julius a été clutch… Il y a Donte, et puis OG est OG. Il a vraiment quelque chose ! »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.