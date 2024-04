Un quatrième coloris pour la Zion 3

Jordan Brand peut enfin se réjouir de voir Zion Williamson performer sur la durée au plus haut niveau pour assurer la promotion de la Zion 3. A ce titre, un quatrième coloris a récemment vu le jour pour bien débuter 2024.

Baptisé « No Guts », il se distingue par son revêtement en vert pâle sur la tige et une partie de la semelle intermédiaire. L’ensemble est complété par du blanc et des finitions en noir, au niveau du col, de la languette et du logo Zion présent sur le talon.

La Zion 3 « No Guts » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.