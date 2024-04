Les Nets plongent encore à Portland

Les Nets sont dans la panade, et c’est peu dire…

Après avoir perdu d’un point, en prolongation, du côté de Miami (96-95), ils ont effectué un voyage à travers le continent nord-américain pour rallier l’Oregon enneigé, et la troupe de Brooklyn s’est de nouveau inclinée. Et, de nouveau, en craquant en fin de match, encaissant un 8-2 fatal.

« Je ne vais pas vous mentir et vous dire que l’ambiance est au beau fixe dans les vestiaires. On est clairement marqué par toutes ces défaites, mais on doit rester positif », clame Nic Claxton dans le New York Post. « Je sais qu’on devait faire prise à deux [sur la dernière action], je ne sais pas comment il a pu avoir un tel boulevard vers le cercle… »

À +4 à une minute et demie de la fin du match, en ayant compté jusqu’à 11 points d’avance en fin de troisième quart, les Nets ont effectivement mordu la poussière (gelée) de Portland cette nuit, sur un tir assassin d’Anfernee Simons au buzzer (105-103).

« C’est une accumulation d’actions », ajoute Jacque Vaughn. « Ils ont réussi à aller jusqu’au cercle à 36 reprises, avec 16 points en seconde chance. Ce sont des actions qui sont arrivées en premier, deuxième, troisième et quatrième quart-temps. On voulait [bel et bien] faire prise à deux sur Grant ou Simons. Il faut saluer Simons qui a réussi un bon mouvement et a su le finir au cercle. »

Dans une véritable spirale infernale de neuf revers sur leurs dix derniers matchs, et même 14 défaites sur leurs 17 derniers matchs si on élargit encore la focale, les Nets sont tout simplement en train de plonger. Avec une belle gueule de bois après deux défaites (humiliantes) face aux faibles Blazers rien qu’en janvier !

« Se faire balayer par Portland nous laisse clairement un mauvais goût dans la bouche. On doit continuer à bosser », conclut Nic Claxton. « Ça fait mal car ils se sont fait battre [toute la saison] et ils nous ont battu deux fois ! C’est vraiment décourageant. Mais on doit se serrer les coudes. On ne peut pas s’écrouler. »