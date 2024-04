La Zoom Freak 5 de retour en 2024

Actuellement disponible en huit coloris en France, la Zoom Freak 5 s’apprête à étoffer sa collection pour le début de l’année 2024. Ce nouveau coloris entre jaune et différents tons de bleu pourrait bien être le prochain à voir le jour.

La partie en mesh et en cuir de la tige apparaissent en jaune, contrastées par des touches de bleu, avec un bleu turquoise sur la languette et à la base du talon, et du bleu marine pour couvrir une partie du grand « Swoosh », l’autre partie ressortant dans un bleu pailleté un poil plus clair. La semelle intermédiaire en blanc repose sur une semelle extérieure en « marbré » bleu et bleu turquoise.

Cette nouvelle Zoom Freak 5 est attendue pour le début d’année 2024.

(Via SneakerNews)