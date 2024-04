Un nouveau coloris pour la Air Jordan 38 Low

Jordan Brand a décidé de mettre la Air Jordan 38 Low à l’honneur en ce début d’année 2024 avec déjà un deuxième coloris prévu pour le mois de janvier. Après la « Fundamental » reprise en version basse, la marque au Jumpman a décidé d’emprunter le coloris « Coconut Milk » de la Jordan Luka 2.

On retrouve une tige couleur blanc nacré-beige pour l’effet lait de coco, avec des touches de rose, pâle ainsi que sur les lacets, et plus foncé au niveau du col, pour compléter le tout. On trouve également des finitions en noir, pour faire ressortir le « Jumpman » sur la languette notamment. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en beige translucide.

La paire est annoncée pour le 24 janvier sur le sol nord-américain au prix de 175 dollars.

(Via SneakerNews)