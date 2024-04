Tristan Thompson veut jouer les Jeux olympiques avec le Canada

Membre de l’équipe canadienne en U18 et U19, puis lors de rencontres des tournois de qualification pour les Jeux olympiques 2016 et la Coupe du monde 2019, Tristan Thompson n’était pas de l’aventure de la dernière Coupe du monde, avec la médaille de bronze décrochée par le Canada et un billet pour les Jeux olympiques 2024 à Paris.

Il a d’ailleurs salué cette belle compétition, en estimant que « tous les efforts et le travail effectué de tous au fil des années ont payé » pour le pays à la feuille d’érable. « Cela n’a pas commencé l’été dernier, ça a commencé il y a quinze ans et on a construit dessus », ajoute-t-il d’ailleurs pour Sports Net.

Même s’il n’a pas fait partie du noyau dur mis en place par Nick Nurse à partir de 2019, l’intérieur des Cavaliers est candidat pour l’aventure olympique dans six mois.

« Oui, je jouerai à Paris. J’ai parlé à Rowan Barrett et à Jordi Fernandez. Donc on parle, on parle », lance-t-il en évoquant ses discussions avec le manager général et le coach de l’équipe canadienne.

Un profil de 12e homme ?

Quels sont les arguments de Tristan Thompson pour convaincre la sélection de l’emmener à Paris, alors qu’elle a terminé troisième de la Coupe du monde sans lui ?

« On voit bien les domaines dans lesquels notre équipe a besoin d’être meilleure », annonce-t-il, en référence au secteur intérieur. « C’est visible. Donc je pense qu’il y a beaucoup de points communs avec mon retour à Cleveland. Les deux équipes, les Cavaliers et le Canada, ont besoin des mêmes choses. Je pense avoir une carte à jouer. »

Avec sa taille et son expérience de champion NBA (en 2016 avec Cleveland), peut-être que Tristan Thompson, qui a d’ailleurs repris son #13 depuis le départ de Ricky Rubio, pourrait faire le 12e homme cet été. « C’est un professionnel, qui sait ce qu’il faut faire au quotidien pour être prêt et avoir de l’impact », résume son coach chez les Cavaliers, J.B. Bickerstaff.

Tristan Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 60 24 43.9 0.0 55.2 3.1 3.4 6.5 0.5 2.2 0.5 1.4 1.0 8.2 2012-13 CLE 82 31 48.8 0.0 60.8 3.7 5.7 9.4 1.3 2.9 0.7 1.5 0.9 11.7 2013-14 CLE 82 32 47.7 0.0 69.3 3.3 5.9 9.2 0.9 2.3 0.5 1.3 0.4 11.7 2014-15 CLE 82 27 54.7 0.0 64.1 3.3 4.7 8.0 0.5 2.3 0.4 1.0 0.7 8.5 2015-16 CLE 82 28 58.8 0.0 61.6 3.3 5.7 9.0 0.8 2.5 0.5 0.7 0.6 7.8 2016-17 CLE 78 30 60.0 0.0 49.8 3.7 5.5 9.2 1.0 2.3 0.5 0.8 1.1 8.1 2017-18 CLE 53 20 56.2 0.0 54.4 2.4 4.3 6.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.3 5.8 2018-19 CLE 43 28 52.9 0.0 64.2 4.0 6.2 10.2 2.0 2.1 0.7 1.4 0.4 10.9 2019-20 CLE 57 30 51.2 39.1 61.5 4.0 6.2 10.1 2.1 2.2 0.6 1.8 0.9 12.0 2020-21 BOS 54 24 51.8 0.0 59.2 3.1 5.0 8.1 1.2 2.2 0.4 1.2 0.6 7.6 2021-22 * All Teams 57 16 52.8 33.3 52.6 2.1 3.0 5.1 0.6 1.7 0.4 0.8 0.4 6.0 2021-22 * SAC 30 15 50.3 100.0 53.3 2.4 3.0 5.4 0.6 1.7 0.4 1.0 0.4 6.2 2021-22 * CHI 23 16 56.5 0.0 54.2 1.8 3.0 4.7 0.6 1.7 0.5 0.5 0.3 5.7 2021-22 * IND 4 16 54.2 0.0 37.5 1.8 2.8 4.5 0.5 1.8 0.0 1.0 0.5 7.3 2023-24 CLE 49 11 60.8 0.0 28.8 1.5 2.1 3.6 1.0 1.2 0.2 0.6 0.3 3.3 Total 779 26 52.1 25.6 59.7 3.2 4.9 8.1 1.0 2.2 0.5 1.1 0.7 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.