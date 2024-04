Jarace Walker reste en couveuse chez les Pacers

« Il m’impressionne depuis le premier jour. Sa patience est quelque chose d’assez rare, on ne voit pas beaucoup de rookies ainsi. » Les mots sont de Myles Turner et concernent Jarace Walker, qui doit effectivement faire preuve de patience pour sa première année dans la Grande Ligue.

Malgré son statut de 8e choix de la dernière Draft, l’ailier-fort des Pacers est pour le moment barré dans la rotation par Obi Toppin et Jalen Smith. Après 40 matchs disputés par Indiana, le joueur de 20 ans n’a fait que 13 apparitions, principalement lors de « garbage time », pour un rendement minime (4 points en 10 minutes de moyenne).

« C’est clairement un ajustement. Tout le monde se fixe de grandes attentes, mais le fait d’être capable de garder la tête baissée et de travailler est la clé. Je continue de travailler, d’avoir faim et d’être constant dans mon travail. Il faut laisser les choses se faire », relativise l’intérieur, bien plus sollicité en G-League où il tourne à 24 points de moyenne avec une grosse appétence pour le tir à 3-points (50% de réussite avec huit tentatives par match !).

Grosse appétence pour le tir à 3-points

« J’essaie juste de laisser le jeu venir à moi, prendre des tirs ouverts quand je suis ouvert et faire les bons choix en attaque », résume le joueur sorti de Houston, récemment auteur d’un match à 38 unités. Ses performances lui ont valu d’être reconvoqué à l’étage supérieur par les Pacers.

Jarace Walker, qui dit adorer partager le cuir, a ainsi pu refouler un parquet NBA, il y a deux jours, lors du déplacement des Pacers dans l’Utah. Un « blowout » complet qui lui a permis de bénéficier de son plus gros temps de jeu depuis le début de l’année : 26 minutes. De quoi cumuler 8 points (3/11 aux tirs), 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions.

« Jarace a des capacités particulières. Il en a montré beaucoup ce soir : sa vision, sa création. Il shoote bien en G-League. Il a été absent quelques jours pour cause de maladie et nous a rejoints tard dans le voyage, donc tout bien considéré, je pense qu’il a fait du bon boulot », saluait Rick Carlisle.

L’attente des fans

Myles Turner, qui a l’air vraiment sous le charme, mettait l’accent sur son « sens du jeu. Il sait passer, quand couper, quand impliquer les autres. Les rookies veulent rentrer et marquer. Marquer, marquer, marquer, marquer. Quelqu’un comme lui, qui est compétitif en défense et qui peut impliquer les autres, gagnera des minutes de cette façon. C’est évidemment difficile pour lui d’arriver dans une équipe qui se bat pour les playoffs et qui a des joueurs plus âgés devant lui. »

« Il n’a pas beaucoup joué, ce n’est pas de sa faute. Il apprend encore le jeu », constate de son côté Buddy Hield, en tentant de faire patienter les fans des Pacers qui seraient tentés de le voir davantage à l’œuvre. Un « bruit » dont Rick Carlisle a bien conscience.

« Il commence à développer un état d’esprit autour d’habitudes importantes pour être un contributeur NBA régulier. Je sais qu’il y a beaucoup d’intérêt à le voir jouer et je lui ai fait comprendre qu’il devait être prêt. Je ne sais pas exactement quand, où ou quoi que ce soit », prévient le coach. Patience encore donc pour Jarace Walker.

Jarace Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 IND 33 10 40.9 40.0 88.9 0.4 1.6 1.9 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3 3.6 Total 33 10 40.9 40.0 88.9 0.4 1.6 1.9 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.