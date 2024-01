Khris Middleton, rampe de lancement des Bucks

Alors qu’il connait une saison faite de hauts et de bas au scoring, alors qu’il remonte encore en puissance suite à son opération du genou, Khris Middleton est plus que jamais impliqué à la création du jeu.

Alors qu’il est dans sa 12e saison en NBA, l’arrière/ailier All-Star n’a ainsi dépassé la barre des 10 passes décisives que 16 fois en carrière. Dont trois fois sur les neuf derniers matchs !

Damian Lillard avait ainsi porté l’attaque des Bucks face aux Warriors, en premier et troisième quart-temps, mais le meneur n’a pas marqué dans le dernier round, le duo Khris Middleton – Giannis Antetokounmpo s’occupant d’achever Golden State, avec 13 points et 5 passes sur la période pour le premier, et 15 points pour le second.

« J’ai juste lu le jeu » explique Khris Middleton sur cet ultime quart-temps, qu’il a disputé en entier. « En utilisant le pick-and-roll au centre avec Brook (Lopez), Giannis ou autre pour juste jouer, et trouver les spots où faire mal ».

Résultat ? Un quatrième quart-temps à 46 points inscrits, à 70% au tir, avec donc 28 points du duo historique.

« Cela montre nos qualités » conclut Damian Lillard. « Nous avons le talent dans cette équipe qui nous permet d’avoir des périodes comme ça. Pour nous, il s’agit de comprendre la beauté de cette situation, mais aussi de ne pas trop s’appuyer dessus. Ce n’est pas souvent que l’on peut aborder un quart-temps en se disant que l’on va réussir à marquer 19 fois sur 27. Cela n’arrive pas souvent, quel que soit votre niveau. Cela montre de quoi nous sommes capables, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel nous voulons nous appuyer pour gagner le match ».

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 33 25 48.4 37.4 83.6 0.6 3.7 4.3 5.0 2.2 0.9 2.1 0.2 14.4 Total 717 31 45.8 38.8 88.0 0.6 4.2 4.8 3.9 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.