Dejounte Murray dans le viseur des Lakers ?

Humiliés cette nuit par Washington, les Hawks sont incapables d’enchaîner deux bonnes sorties, et on voit mal comment Quin Snyder pourrait finir la saison avec l’effectif actuel. Depuis juillet, les rumeurs sont fréquentes et régulières à Atlanta, et le nom de Dejounte Murray circule un peu partout, de San Antonio à New York, en passant par Los Angeles.

Selon ESPN, la plupart des candidats au titre ont un œil sur la situation, et Adrian Wojnarowski explique qu’il est « très, très probable » que Dejounte Murray soit transféré d’ici le 8 février, date-butoir pour effectuer des échanges.

Même s’ils sont surtout besoin d’un shooteur extérieur, les Lakers seraient sur le coup, mais il leur faudra lâcher un premier tour de Draft pour récupérer le meneur All-Star. On imagine que D’Angelo Russell, auteur de 39 points cette nuit face au Jazz, sera échangé. La saison passée, il avait déjà connu le même sort…

Prolongé pour 114 millions de dollars sur quatre ans, Dejounte Murray coûte très cher, mais plusieurs franchises sont sur le coup et ESPN cite donc les Lakers, mais aussi les Knicks, les Spurs, le Heat, les Sixers et les Pistons. Les Hawks n’ont que l’embarras du choix.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 Total 472 29 45.8 34.5 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.