Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander, Monsieur And-1

All-Star et sélectionné dans la All-NBA First Team en 2023, Shai Gilgeous-Alexander ferait un beau MVP de la saison. Son équipe est en tête de la conférence Ouest, sa régularité est remarquable, et ses stats plaident en sa faveur : 31 points, 6 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. A 56% aux tirs. Ce sont des stats de MVP !

Cette nuit, dans la victoire face au Magic, « SGA » a fait du « SGA ». Méthodiquement, avec sa maîtrise du tempo, il est allé provoquer la défense du Magic. A chaque fois, le panier, mais surtout la faute. Par six fois, l’arrière du Thunder va récupérer le And-1. Par six fois, il va inscrire le lancer-franc supplémentaire. Quand on constate qu’il plante 37 points sans inscrire le moindre 3-points, on se dit que sa méthode est tout aussi efficace pour marquer trois points.

« Je fais beaucoup de musculation sur le haut du corps », explique-t-il à propos de sa capacité à encaisser les chocs et à marquer malgré les contacts. « C’est la principale chose que je travaille pendant l’été. Et puis je travaille toujours mon toucher autour du panier. J’essaie de me concentrer. Quand on est touché et qu’on a une chance d’aller chercher un 3e point, ça vaut le coup de se concentrer une seconde pour essayer de marquer trois points. »

Le prendre à deux est un piège

Face à une formation du Magic privée de cinq éléments de sa rotation, le Canadien a joué les marionnettistes avec ses défenseurs.

Il déplace tout un bloc par ses dribbles, et une fois qu’il est sur ses appuis et qu’il a réglé la distance avec son défenseur, c’est fini ! Alors qu’il fait chou blanc à 3-points, SGA signe un superbe 13 sur 16 à 2-points.

« Shai est un arrière difficile à défendre », reconnaît Jamahl Mosley, l’entraîneur d’Orlando. « On lance plusieurs défenseurs sur lui, et c’est au moment où vous le prenez à deux qu’il prend l’avantage. C’est ce qui fait de lui un grand joueur ».

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 36 34 55.5 35.2 89.0 0.8 5.1 5.9 6.3 2.6 2.3 2.0 0.8 31.4 Total 347 33 49.3 34.8 85.1 0.7 4.0 4.7 4.7 2.3 1.4 2.3 0.7 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.