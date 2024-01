Au tour de Bruce Brown d’aller récupérer sa bague à Denver

Parmi les facteurs X de l’aventure victorieuse des Nuggets la saison dernière, Bruce Brown a profité de son exposition pour décrocher un joli contrat à Indiana durant la free agency. Désormais bien intégré dans une équipe qui tourne bien, le nouvel homme à tout faire des Pacers revient dans les Rocheuses pour la première fois ce soir.

Après Jeff Green et les Rockets le 8 décembre puis Ish Smith avec les Hornets le 1er janvier, ce sera donc à son tour d’être mis à l’honneur par son ancienne franchise, qui va profiter de sa venue pour lui remettre sa bague de champion NBA 2023. Un moment qui devrait être fort en émotions pour le joueur.

« Je n’y ai pas vraiment réfléchi. Je pense que j’y penserai la veille du match, quand nous irons à Denver après le match d’Atlanta. Je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Ce sera une soirée fun », a-t-il toutefois confié.

Capable de s’adapter à tout et partout

Le jour de la célébration officielle du titre, et de la découverte de la bannière de champion, le 24 octobre, Bruce Brown avait vécu la cérémonie par procuration, loin de ses anciens coéquipiers. « Je vais me faire ma petite cérémonie. Je vais les regarder et les encourager. Ce sont mes gars », avait-il lancé. Son heure est à présent venue.

Pour son coach Rick Carlisle, c’est aussi l’occasion de mettre en perspective ce qu’a réussi à apporter Bruce Brown aux Nuggets l’an passé, et ce qu’il continue de faire avec les Pacers avec son style polyvalent, capable de presque tout faire sur un terrain, en défense comme en attaque.

« Je pense que Bruce attache beaucoup d’importance à être le gars qui va être plein de ressources, qui va pouvoir s’adapter à pratiquement n’importe quelle situation en NBA », a-t-il confié. « Il ne se plaint jamais, il trouve le moyen de faire le boulot. Tout ça a beaucoup apporté à notre équipe cette année ».

Nul doute que les fans des Nuggets n’auront pas oublié son apport et qu’il recevra une ovation à la hauteur de sa contribution au seul titre de l’histoire de la franchise du Colorado.

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.7 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 IND 32 30 47.3 32.3 83.5 0.6 3.9 4.5 2.9 2.4 1.0 1.2 0.3 11.9 Total 381 25 48.1 33.8 75.9 1.1 3.2 4.3 2.5 2.4 0.9 1.1 0.5 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.