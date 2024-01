Le Heat adore toujours autant sortir les barbelés

C’est un classement qu’on regarde rarement, mais le Heat est la seule formation invaincue dans sa division. Il faut avouer que c’est l’une des plus faibles avec les présences des Wizards et des Hornets. Il n’empêche que Miami en est à 8 victoires en 8 matches cette saison, et cette nuit, il s’agissait d’un derby face au Magic, dans une rencontre charnière puisque les deux formations possédaient le même bilan : 21 victoires – 16 défaites.

Grâce à un grand Bam Adebayo, le Heat s’en sort sur le fil (99-96), et c’est un petit exploit quand on sait que Miami était privé de Jimmy Butler, Tyler Herro et Kyle Lowry. Résultat, Erik Spoelstra a aligné un 21e cinq de départ différent sans meneur de jeu, avec Jaime Jaquez Jr., Duncan Robinson, Haywood Highsmith, Nikola Jovic et Bam Adebayo. Le Heat s’impose avec seulement huit joueurs.

« Dès le premier quart-temps, on a compris que ce serait un match serré » commente Erik Spoelstra. « On avait l’impression qu’aucune des deux équipes ne parviendrait à faire la différence. Ils défendent très bien et nous sommes entrés dans ce match avec l’intention de mieux défendre que l’autre soir ».

Une victoire moche et à l’ancienne

Pour la petite histoire, c’est la première fois depuis le 11 décembre qu’une équipe NBA gagne un match avec moins de 100 points inscrits. Ce n’est d’ailleurs que la 7e fois cette saison, et ce n’est finalement pas étonnant que ce soit le Heat qui y parvienne. « Je suis sûr que les fans ont adoré » sourit Spoelstra. « C’était un match à l’ancienne du Miami Heat. Le genre de match que le Heat et le Magic jouaient auparavant… Lors des dernières 24 heures, Pat [Riley] en avait causé à plusieurs reprises. C’est bien de garder le score bas et de défendre, puis de trouver un moyen de gagner à la fin. C’est ce que nous avons réussi à faire. Je pense que c’est une bonne chose que nous ayons pu conclure par un stop. C’est un élément encourageant ».

Pour Adebayo, tout proche du « triple-double », « il faut gagner de manière moche ». « Il faut gagner des matches comme ça. Cela fait partie d’une saison, et elle est longue. »