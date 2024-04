Un nouveau format et un nouveau nom pour le Tournoi NBA ?

De passage à Paris, Adam Silver a évoqué de nombreux sujets, qu’il s’agisse des droits TV, des futurs rencontres dans la capitale, ou encore de l’avenir du tournoi NBA. Globalement, cette première édition du « In-Season Tournament » a été une réussite avec des audiences en hausse par rapport à des rencontres classiques de saison régulière. Résultat, il y aura bien une deuxième saison.

« Nous sommes satisfaits du succès rencontré après la première saison, et il ne fait aucun doute que nous reviendrons l’année prochaine, probablement avec quelques ajustements » prévient le commissionner de la NBA. « Ensuite, en discutant avec nos partenaires TV et en déterminant la meilleure période de l’année, nous pourrons peut-être apporter d’autres modifications au format. Ce sont des choses que nous examinerons. »

De nouveaux projets dans les cartons

Il faut aussi s’attendre à ce que le « In-Season Tournament » change de nom, ou que le design clinquant des terrains soit débattu.

« Nous sortons tout juste d’une réunion aux États-Unis avec tous les présidents des franchises et nous avons discuté des changements potentiels à apporter au tournoi » annonce Adam Silver. « Des « tie-breakers » à l’aspect des terrains, en passant par le nom du tournoi dans son ensemble. Nous réfléchissons à tout cela. »

Et Adam Silver de prévenir qu’il faut s’attendre à d’autres nouveautés dans les années à venir…

« Avec le play-in, que nous considérons comme une réussite, et donc le « In-Season Tournament », beaucoup de choses changent autour de nous et cela nous donne un peu plus de liberté avec nos équipes pour envisager d’autres formes d’innovation. Ces deux initiatives ont suscité une certaine résistance, ce qui est compréhensible, et rien ne se fait sans agitation. Mais je pense que l’on reconnaît désormais que les gens consomment les médias de différentes manières, que le jeu devient plus global, et qu’il faut envisager d’autres choses. »