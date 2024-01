Tyrese Maxey n’en serait pas là sans John Calipari

Les représentants de Kentucky ne devraient pas manquer lors du prochain All-Star Game. Et un homme devrait gonfler cette petite troupe : Tyrese Maxey. Avec près de 26 points et 7 passes de moyenne, le meneur de jeu signe sa meilleure saison en carrière et fait tourner la 3e meilleure écurie de l’Est.

Dans sa quatrième saison NBA, le joueur de 23 ans a connu une progression spectaculaire année après année. Interrogé sur NBA TV par Candace Parker sur les raisons de son succès, à lui et à ses homologues de Kentucky, le lieutenant de Joel Embiid a un nom en tête : John Calipari.

Un symbole de la réussite du système Kentucky

« Je pense franchement que coach Cal fait un super boulot pour nous pousser. Je disais à quelqu’un l’autre jour que pour moi, il a fait un super boulot en me rendant le basket différent. Je pense qu’en grandissant, j’ai eu la chance d’avoir beaucoup d’opportunités, beaucoup d’amour et beaucoup de choses différentes. J’ai donc travaillé pour atteindre le sommet et le basket m’est apparu comme une évidence », commence par livrer Maxey.

Ce dernier considère que lors de son arrivée à l’université, le légendaire coach a su le « mettre au défi d’être meilleur », à l’entraînement et en match. « C’est la raison pour laquelle des gars comme moi, comme Jamal (Murray), De’Aaron (Fox), Shai (Gilgeous-Alexander), la liste est longue… Quand ils arrivent dans la ligue, ils réussissent parce qu’il les a poussés à l’entraînement et que quelqu’un d’autre les pousse ensuite », juge le joueur des Sixers.

Calipari avait prévenu…

Celui-ci cite au passage son ancien camarade de promotion, Immanuel Quickley, qui l’a également influencé dans sa progression. « Quand on arrive ici, on n’a peur de rien. On sait qu’on va essayer de profiter du moment présent », dit encore Maxey qui aurait pu citer Tyler Herro ou Malik Monk, sans oublier Devin Booker, parmi cette armée d’arrières qui ont explosé dans la ligue après leur passage à Kentucky.

Des explosions plus ou moins attendues. Tyrese Maxey n’a par exemple été drafté qu’à une modeste 21e place en 2020, quatre places devant Quickley. Ce qui avait surpris son ancien coach de fac à l’époque. « Laissez-moi vous dire qu’il y a beaucoup de gens qui vont regretter de l’avoir laissé passer. Il y a environ huit équipes qui vont regarder en arrière dans quelques années et dire : ‘Regardez où il est allé et où il aurait pu aller’ », avait lâché Calipari à l’époque. À raison.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 35 37 45.3 37.4 86.8 0.6 3.2 3.7 6.7 2.1 0.9 1.6 0.5 26.2 Total 231 30 47.3 40.3 86.1 0.4 2.5 2.8 3.8 1.9 0.7 1.1 0.3 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.