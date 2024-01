Le MVP de la nuit | Kyrie Irving, la bête noire des Knicks

Dix-sept victoires en 19 matches. C’est le bilan de Kyrie Irving face aux Knicks depuis dix ans ! « J’adore battre les Knicks » avait-il déclaré un jour, et il n’a plus perdu face à New York depuis six ans. Un bilan amélioré cette nuit avec une performance immense : 44 points, 10 passes à 15 sur 26 aux tirs, dont 6 sur 10 à 3-points. Son meilleur match de la saison, et peut-être depuis son arrivée à Dallas, et ça coïncide avec l’absence de Luka Doncic, touché à une cheville.

Cela permet surtout de mettre fin à l’invincibilité des Knicks version OG Anunoby. Il s’en est fallu de peu que New York réalise le hold-up de la soirée puisqu’ils avaient effacé un déficit de 20 points dans le dernier quart-temps.

La meilleure réaction possible après l’échec face aux Grizzlies

« Les Dieux du basket étaient avec nous » a réagi Kyrie Irving. « On a extrêmement bien joué pendant la majeure partie du match. Puis, dans les quatre ou cinq dernières minutes, ils ont commencé à marquer à 3-points dans les corners. Ils ont accéléré le rythme et notre avance est passé de +12 à +2 ou quelque chose comme ça. C’est le genre de match où l’on se teste, et je pense que nous avons grandi ce soir collectivement. »

Si Kyrie Irving parle des « Dieux du basket », c’est parce qu’il évoque cette folle possession où les Mavericks vont enchaîner plusieurs tirs à 3-points, ratés, mais la balle va toujours retomber dans leurs mains ! Et c’est Kyrie Irving qui va faire la décision, en attirant la défense sur lui, pour mieux servir Josh Green pour le « dagger ». Idéal pour faire oublier le gros couac à domicile face aux Grizzlies.

« Dans une compétition, il arrive que l’on soit humilié… », rappelle Irving. « Cela fait partie du niveau de compétition de la NBA. Il y a des matches où l’on ne joue pas au niveau voulu. La grande question est de savoir comment vous réagissez. Je pense que nous avons réagi ce soir. Nous avons utilisé mardi comme motivation, c’est clair ».

Un leader par l’exemple

Un Kyrie Irving, auteur de 20 points dans le seul 3e quart-temps, et on retiendra ce passage où il inscrit 10 points de suite alors que les Knicks étaient revenus plusieurs fois à -6. Pour Jason Kidd, le plus important, c’est que son meneur All-Star soit un leader par l’exemple.

Que ce soit pour donner le panier de la gagne à Josh Green ou pour se jeter sur des ballons qui trainent.

« On en a déjà parlé, mais nos stars plongent sur le parquet lors d’un match de saison régulière. Cela montre l’importance de leur leadership, de leur situation et de leur mentalité », explique Jason Kidd. « Ce sont des leaders et c’est ce que font les leaders, ils doivent se sacrifier de temps en temps. Kai (Kyrie Irving) et Luka (Doncic) l’ont fait en se jetant sur le ballon, en réussissant à le voler et en nous permettant de basculer dans l’autre sens. Encore une fois, Kai a été excellent en revenant de blessure et nous en avions besoin ».

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 22 32 47.7 41.4 88.9 1.0 4.1 5.0 5.1 1.8 1.4 1.5 0.5 23.9 Total 692 34 47.2 39.2 88.5 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.