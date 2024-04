Au sommet des Raptors, un nouveau P-dg venu du monde du golf

Alors que d’autres mouvements pourraient survenir au sein de l’effectif, cela bouge au sommet des Raptors. Selon le média canadien TSN, dont l’information a été rendu publique par l’entité elle-même, Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), la société mère des Raptors, des Maple Leafs (NHL), du TFC (MLS) et des Argonauts (football américain), a conclu un accord pour embaucher Keith Pelley en tant que P-dg, mettant ainsi fin à près d’un an de recherches.

Le nouvel arrivant, cinquième P-dg en 25 ans d’histoire pour la structure, démarrera son mandat début avril prochain, en remplacement de Michael Friisdahl, après un intérim de Cynthia Devine.

Keith Pelley rejoint MLSE après avoir occupé le poste de président du « European Tour Group » (aujourd’hui « DP World Tour »), le circuit de golf professionnel masculin le plus important d’Europe, depuis 2015. Avant cela, cet homme de 60 ans avait occupé de nombreux postes de direction dans les domaines du sport, du divertissement et des médias dans la région de Toronto.

Il a notamment évolué en tant que président de Rogers Media, du Consortium canadien des médias de diffusion olympique, PDG des Argonauts de Toronto ou encore président de TSN, où il avait fait ses premières armes dans les années 1980. Président du conseil d’administration de MLSE, Larry Tanenbaum voit en lui « l’un des leaders les plus accomplis de [l]’industrie dans les domaines du sport, du divertissement et des médias ».

Heureux de revenir chez lui, celui qui avait récemment pris les rênes de la fédération internationale de golf, explique : « C’est une opportunité à laquelle je n’ai pas pu résister en raison de ce que cette ville et ses équipes représentent pour moi. J’ai hâte de rejoindre MLSE en avril et d’apporter à l’organisation les valeurs – culture, travail d’équipe et communauté – qui ont été si importantes pour moi au cours de ma carrière. »