Élus « équipe de l’année », les Kings primés pour leur laser de la gagne

L’expression « Light The Beam » est bien installée. Après chaque victoire à domicile, un joueur des Kings est invité à appuyer sur un gros bouton violet pour projeter un laser aux couleurs de l’équipe jusque dans le ciel, au-dessus du Golden 1 Center. Instauré depuis plus d’un an, le « Kings Victory Beam » vient d’être primé par la ligue.

Les Kings ont reçu le prix de l’innovation NBA qui récompense « l’excellence dans la création et l’exécution d’idées uniques qui ont eu un impact positif sur les activités de l’équipe ». Selon la ligue, ce symbole de ralliement a généré suffisamment d’attention médiatique, et de potentialités commerciales, pour être mis en avant.

Les abonnements à l’année explosent

Autre trophée symbolique : celui de « l’équipe NBA de l’année ». Ici, c’est la « croissance commerciale exceptionnelle » et « leurs efforts d’engagement auprès des fans et de la communauté » qui sont récompensés. L’équipe a connu la campagne de renouvellement d’abonnement à l’année la plus élevée de l’histoire de la franchise (100% !) et s’est classée deuxième parmi toutes les franchises en termes de croissance des recettes de billetterie.

« Nous sommes extrêmement fiers d’être récompensés par ces distinctions, car nous avons encore enflammé nos supporters, continué à susciter l’enthousiasme au niveau international et révolutionné notre activité. […] Nous avons les meilleurs fans du monde et nous nous engageons à travailler dur pour leur apporter le meilleur de nous-mêmes, ce qu’ils méritent tant », a réagi Vivek Ranadive.

Parmi les éléments marquants sur et en dehors du terrain lors de la saison 2022-2023, pour laquelle les Kings ont été distingués, on notera : une augmentation de plus de 200% pour les audiences de matchs, le match du premier tour des playoffs face aux Warriors le plus regardé depuis 24 ans, la plus grande audience jamais enregistrée par ABC pour un match autre que les finales NBA, une augmentation de 35% des ventes de produits dérivés…

Pas de doute, les Kings sont bien revenus sur le devant de la scène.