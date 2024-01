Nike poursuit son pressing pour promouvoir la LeBron Witness 8 avec la sortie d’un 7e coloris, baptisé « Green Glow », désormais disponible sur le marché français. Pour rappel, la Witness 8 est vendue à un prix plus abordable que la LeBron 21, et est donc un peu moins sophistiquée que son aînée.

Ce dernier coloris en date offre un joli mix entre vert pâle et gris. Le logo « Lion King » de LeBron James apparaît notamment sur l’empeigne et la languette en vert sur fond gris. Doté d’une unité Air Max sous le talon, la semelle reprend également le même assortiment entre vert pâle et gris.

La LeBron Witness 8 « Green Glow » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.