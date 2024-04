La première Air Jordan 38 Low disponible en France

Après avoir illuminé la rentrée, Jordan Brand attaque l’hiver en relançant la Air Jordan 38 avec cette fois la sortie d’une version Low.

Au-delà de sa nouvelle coupe, plus basse, le coloris « Fundamental » a également été revu, avec cette fois une tige noire et une partie supérieure en noir, complétée par une languette noire, sur laquelle le « Jumpman » ressort en noir sur fond rouge. Les motifs figurant à l’arrière du modèle ont également été revus. Des touches de rouge sont aussi présentes sur la semelle en noir et blanc.

La AJ38 Low « Fundamental » sort aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.