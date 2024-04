Le programme de la semaine sur beIN SPORTS

Chez beIN SPORTS, pour la deuxième semaine de l’année 2024, tous les regards seront bien sûr braqués sur le Paris Game de jeudi soir (20 heures) entre les Cavaliers et les Nets. Pour l’occasion, la prise d’antenne aura lieu dès 18 heures, depuis l’Accor Arena.

Cette affiche à l’accent français ne sera évidemment pas la seule au programme cette semaine chez le diffuseur exclusif de la NBA en France, puisqu’il y aura… 17 autres rencontres à suivre !

Avec, notamment, le double déplacement des Suns de Kevin Durant à Los Angeles, chez les Clippers de Kawhi Leonard ce lundi soir puis chez les Lakers de LeBron James jeudi soir. On surveillera également le duel entre Luka Doncic et Ja Morant mardi, le choc entre Boston et Minnesota mercredi, ou encore l’affrontement des Français Victor Wembanyama et Killian Hayes, toujours mercredi soir.

À noter, aussi, les retrouvailles entre Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo samedi, ou l’alléchant Denver/Indiana de dimanche soir (21 heures). Côté NCAA, on peut souligner la diffusion du match entre Colorado et USC, avec la présence d’un certain Bronny James sur les parquets…