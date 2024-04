Les Clippers surveillent les minutes de Kawhi Leonard

« C’était probablement son pire match au shoot depuis six semaines… » Lorsqu’un journaliste fait cette remarque concernant Kawhi Leonard, Tyronn Lue pouffe de rire. « Vous avez dit six semaines, à un moment donné, ce genre de choses arrive ! », réagit avec le sourire le coach des Clippers, pour mieux mettre en avant l’impressionnant niveau de jeu de sa vedette depuis décembre.

Face aux Lakers cette nuit, « The Klaw » a effectivement livré sa plus petite sortie depuis le 25 novembre et un match contre les Mavs (8 points à 2/12 aux tirs) : 15 points (6/17 aux tirs) et 8 rebonds. Une rencontre marquée par son retour sur le banc, à trois minutes de la fin, alors que son équipe n’était menée que de trois points.

L’ailier ne reviendra en jeu qu’à 17 secondes du terme, le match étant encore très indécis, mais sur le point de basculer en faveur des Lakers. Kawhi Leonard avait lui débuté le quatrième quart-temps, remplaçant Paul George, ses minutes étant réparties un peu différemment depuis son retour de blessure.

Renvoyé sur le parquet au début du quatrième quart-temps

« Je me suis dit qu’on avait besoin de lui, car le match nous échappait un peu. Donc quand PG est sorti, faire rentrer Kawhi un peu plus tôt qu’en temps normal, il a joué des minutes supplémentaires tôt dans le quart-temps plutôt que sur la fin. C’est ma responsabilité, la décision que j’ai prise, de le faire rentrer. Il a fait du bon boulot pour nous ramener », justifie son coach dont l’équipe a signé un 9-0 sur cette séquence.

Pas question de faire exploser le temps de jeu de Kawhi Leonard, déjà mobilisé sur 35 minutes. « Il était proche de sa restriction de minutes et on a un match demain (ce soir, à Phoenix). On a cinq matchs en huit jours », chiffre même Tyronn Lue, en ajoutant : « Il faut donc être intelligent, surtout qu’il revient de blessure. »

Frustré le quintuple All-Star qui, après quatre match ratés, a enchaîné 33 minutes (Heat), 40 minutes (Phoenix) et 30 minutes (Nouvelle-Orléans), depuis son retour ? « J’aimerais être sur le terrain et jouer, mais c’est comme ça. On a d’autres matchs à jouer, ça s’est passé comme ça ce soir. »

On notera que sur l’ensemble de la saison, le double MVP des finales joue en moyenne 34,5 minutes chaque soir, du jamais vu en carrière jusqu’ici.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.