Ja Morant ne veut plus être le maillon faible en défense

Ce soir, les Lakers défient les Grizzlies avec la volonté de se relancer après trois défaites de suite. C’est aussi un « remake » des derniers playoffs, et Ja Morant a toujours en travers de la gorge cette élimination. Notamment parce que les Lakers avaient choisi de le cibler en défense : chaque joueur défendu par Ja Morant avait pour mission de faire un écran sur LeBron James pour que l’ailier des Lakers puisse se retrouver en un-contre-un face au meneur de Memphis.

Une stratégie qui avait parfaitement fonctionné, et Ja Morant ne veut plus être ciblé par les attaques. « Franchement, je prends personnellement ce genre de merde » reconnaît la superstar des Grizzlies. « Je peux être un bon défenseur en NBA, et je me mets la pression pour être régulier dans ce domaine ».

Plus actif en défense depuis son retour de suspension, Ja Morant peut compter sur Marcus Smart pour l’aider à devenir un bon défenseur. Tout du moins à ne plus être un maillon faible, ciblé par les adversaires.

« Il est revenu avec la détermination de mettre la pression sur le ballon », souligne Taylor Jenkins. « Quand il est concentré, il maintient les gars devant lui et utilise ses mains. Il fait des actions positives loin du ballon, et ça n’apparaît pas forcément sur la feuille de stats. »

Devenir un leader par l’exemple

Bien défendre, c’est aussi apprendre à provoquer des passages en force et, là encore, Ja Morant montre des progrès.

« Ce geste montre à quel point nous sommes déterminés à sacrifier notre corps », confie Marcus Smart. « Cela montre notre ténacité, notre résilience et le fait que nous ne reculons pas. Peu importe que vous soyez petit ou grand ».

Si Ja Morant confirme qu’il peut devenir un bon défenseur, Taylor Jenkins envisage de varier ses cinq. Pour l’instant, il faisait en sorte de toujours associer un fort défenseur aux côtés de son leader pour compenser ses lacunes. « Cela lui tient à cœur et il sait que c’est un domaine dans lequel on lui demande de s’améliorer » conclut son coach. « Lorsqu’il peut donner le ton et assumer cette responsabilité, il devient un joueur complet et l’équipe réagit en fonction. »