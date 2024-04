Pour Nick Nurse, Tyrese Maxey mérite d’être All-Star

La NBA a dévoilé le premier pointage des votes pour le All-Star Game et Tyrese Maxey est bien loin des meilleurs à son poste dans la conférence Est. Avec ses 480 062 voix, l’arrière des Sixers affiche un joli score, mais bien pâle à côté de ceux de Tyrese Haliburton et Damian Lillard. La star d’Indiana a déjà récolté 1 380 795 voix, et l’ancien de Portland est derrière avec 955 751.

En clair, il paraît très improbable de voir le joueur de Philadelphie rattraper les deux meneurs de jeu d’ici la fin des votes. Pourtant, Nick Nurse voit en lui un All-Star cette saison.

« Il a de solides arguments », estime son coach pour Sixers Wire. « Je pense que tout le monde a vu qu’il avait fait un sacré bond en avant. J’accorde beaucoup d’importance à la position de l’équipe au classement. Beaucoup en parlent de ça. C’est très important. En regardant vers le haut, on voit qui a de l’impact sur les équipes qui gagnent, non ? »

Si Philadelphie (troisième de la conférence Est) s’appuie logiquement sur Joel Embiid avant tout, le meilleur marqueur de la ligue est parfaitement secondé par Tyrese Maxey. Ce dernier tourne en effet à 25.9 points et 6.4 passes de moyenne.

« Ses statistiques montrent qu’il est All-Star ou très proche de l’être », poursuit l’ancien coach des Raptors. « Je pense que beaucoup de la réussite de notre équipe s’explique avec lui, donc il a un dossier très, très solide. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 68 38 44.8 37.0 87.0 0.5 3.2 3.7 6.3 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 264 31 46.8 39.5 86.3 0.4 2.6 2.9 4.1 1.9 0.8 1.2 0.3 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.