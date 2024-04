La blessure de Gary Payton II est bien plus grave que prévue…

Les invocations de Steve Kerr n’auront pas suffi à épargner Gary Payton II, touché a la cuisse gauche et sortie en cours de match face à Orlando mardi soir. La franchise de Golden State a communiqué sur l’état de santé de son arrière après les derniers examens effectués.

Alors qu’on évoquait quelques semaines jeudi matin, son indisponibilité pourrait être plus longue. Souffrant d’une déchirure partielle à l’arrière de la cuisse, son cas ne sera pas réévalué avant trois semaines. Le temps de récupération en moyenne en NBA pour une telle blessure est d’environ 32 jours. En clair, il y a de grandes chances qu’on ne le revoie qu’après le All-Star Game !

C’est un coup dur de plus pour le fils de Gary Payton qui venait à peine de revenir après un mois d’absence dû à une blessure au mollet. Mais aussi pour les Warriors qui s’enfoncent dans la crise avec une 4e défaite en cinq matches, et un bilan négatif : 16 victoires – 18 défaites. Les champions NBA 2022 se retrouvent 11e de la conférence Ouest, et ils prennent du retard sur leurs adversaires.

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 6 17 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 * All Teams 23 10 40.5 24.0 33.3 0.6 1.4 1.9 0.9 1.3 0.3 0.3 0.1 3.0 2017-18 * MIL 12 9 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.3 0.3 0.1 2.5 2017-18 * LAL 11 11 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.6 2018-19 WAS 3 5 62.5 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 WAS 29 15 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 GOS 10 4 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 GOS 71 18 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.9 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 * All Teams 22 17 59.4 50.0 85.7 1.1 2.1 3.1 1.4 2.0 1.0 0.7 0.2 4.6 2022-23 * POR 15 17 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2022-23 * GOS 7 16 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2023-24 GOS 44 16 56.3 36.4 60.9 1.1 1.5 2.6 1.1 1.8 0.9 0.6 0.4 5.5 Total 208 15 55.1 34.5 59.6 0.9 1.9 2.8 1.1 1.7 1.0 0.6 0.3 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.