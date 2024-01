Sortie confirmée pour la Air Jordan 4 Bred « Reimagined »

Jordan Brand a publié son calendrier de sorties concernant le premier trimestre 2024, dans lequel on retrouve donc cette Air Jordan 4 Bred, sortie pour la dernière fois en 2019 à l’occasion des 30 ans de ce modèle mythique. Là voilà donc de retour pour ses 35 ans, avec cette fois une petite innovation qui lui confère ce statut « Reimagined ».

La tige habituellement en nubuck se présente ici en cuir noir, avec des finitions en gris, au niveau du col notamment ou de la semelle, et bien sûr du rouge, présent également sur la semelle et le « Jumpman » présent sur la languette, pour former le fameux look « Bred », contraction de « Black » et « Red ». Niveau finitions, l’inscription « Nike Air » apparaît en gris au niveau du talon. A noter également une touche de blanc autour de la bulle d’air présente à l’arrière de la semelle.

Sa date de sortie est désormais officielle, il faudra attendre le 17 février, pour les 61 ans de Michael Jordan, pour ses les procurer au prix de 210 dollars.

(Via NiceKicks)