Après avoir bouclé 2023 aux couleurs de l’Italie (et de Noël), la Air Jordan 2 est de retour avec ce nouveau coloris « Python » qui sera également disponible en version Low le 7 février prochain. La première AJ 2 de 2024 est donc parée de cuir blanc sur la tige avec un motif de peau de Python en gris, et des finitions en noir, au niveau du col et du logo présent sur la languette notamment.

On aperçoit aussi une touche de rouge au niveau du talon. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en gris et noir. La Air Jordan 2 « Python » sortira d’abord en version haute le 20 janvier prochain, au prix de 175 dollars aux États-Unis.

(Via NiceKicks)