L’heure des retrouvailles pour Amen et Ausar Thompson

De la confidentielle Overtime Elite à la NBA, les frères Thompson ont réussi leur pari avec brio. Avec leur polyvalence, leur agressivité et leur opportunisme, les deux jumeaux ont déjà réussi à se faire un nom, Amen aux Rockets avec le 4e choix et Ausar aux Pistons avec le 5e.

Leur première confrontation prévue ce soir à Houston va donc être un événement pour la famille Thompson. Pour la première fois, Amen et Ausar vont se rencontrer sur un parquet NBA, et ça valait bien une réunion de famille post-réveillon en terre texane.

« Je ne sais pas ce que cela va signifier pour la famille », avoue Amen Thompson. « Ils viennent tous ici, donc ça doit être un grand moment pour eux. C’est comme si on voyait tous nos rêves d’enfants s’accomplir. Ils nous ont inspirés pour en arriver là. Je pense que ce sera émouvant pour mes grands-parents. Je ne sais pas pour mes parents. Ils s’attendaient à ce que nous arrivions jusqu’ici, mais mes grands-parents étaient à fond pour l’école, l’école, l’école. Ce ne sera pas spécialement émouvant pour moi. Ce sera une expérience cool, sans aucun doute ».

Leur arrivée en NBA a également marqué le début de leur « séparation ». Les jumeaux ont naturellement une relation fusionnelle, mais elle s’est renforcée au fil des années, à jouer ensemble au lycée puis au sein de la structure Overtime Elite. Depuis le début de saison, ils apprennent donc à vivre loin, l’un de l’autre, séparés par des milliers de kilomètres pour la première fois.

La première confrontation d’une longue série

Amen et Ausar Thompson font donc de leur mieux pour garder contact, et surtout se soutenir face à des situations pas forcément faciles à gérer sportivement, entre le début de saison compliqué des Pistons d’Ausar ou les pépins physiques qui ont entaché le début d’exercice d’Amen à Houston.

« Quand je le contacte par FaceTime. Il pourrait me dire : ‘Arrête de m’appeler, mon frère, je suis à l’entraînement’. Comment le saurais-je ? Mais oui, on s’appelle tous les jours », confirme Amen. « En général, je peux compter sur ma famille, sur les gens qui me soutiennent, sur ceux qui croient en nous deux. Mais la plupart du temps, on apprécie de laisser le sujet basket de côté ».

Pour lui, le contexte est différent de son frère, dans une équipe plus étoffée, au sein de laquelle il faut un peu plus se battre pour pouvoir voir le terrain.

De plus, Amen Thompson continue de reprendre ses marques après s’être blessé à la cheville en tout début de saison.

« Ce qui m’est arrivé est malheureux, mais on passe au dessus de ça », a-t-il poursuivi. « Je veux aller de l’avant. Je veux juste m’améliorer chaque jour. C’est comme si ça venait juste de commencer ».

Avant la rencontre, Amen Thompson pourra compter sur les conseils de son coéquipier Aaron Holiday, désormais habitué à rencontrer ses frères Justin et Jrue en NBA, pour des moments toujours particuliers à vivre.

« Les matchs les plus amusants en NBA sont probablement ceux contre tes frères », a confirmé Aaron Holiday. « Évidemment, vous connaissez très bien leur jeu, mais le simple fait de les voir est un privilège. C’est dingue de les voir en face. Vous avez grandi avec eux, vu ce qu’ils ont enduré pour arriver là où ils sont. C’est incroyable à chaque fois que ça arrive ».

Pour Amen et Ausar Thompson, ce sera sans doute la première d’une longue série.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 57 22 52.3 14.3 67.2 2.3 4.1 6.4 2.4 2.3 1.3 1.4 0.6 9.2 Total 57 22 52.3 14.3 67.2 2.3 4.1 6.4 2.4 2.3 1.3 1.4 0.6 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.