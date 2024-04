Les Kings ont prouvé qu’ils pouvaient défendre

Il est resté une petite éternité en l’air. Mais Ja Morant, parti attaquer le cercle devant Malik Monk, n’est pas parvenu à finir malgré ses qualités athlétiques. Cette action du quatrième quart-temps de la rencontre entre Grizzlies et Kings traduit bien les difficultés du meneur de Memphis à marquer.

En particulier dans la raquette, là où il est pourtant redoutable. Depuis son retour de suspension, il tournait à 27 points de moyenne, dont 16 inscrits dans la peinture adverse. Cette nuit, il n’a rentré qu’un seul panier près du cercle, et terminé avec une pâle copie à 17 points pour seulement 4/12 aux tirs.

Ce ratio témoigne également de la bonne prestation défensive des Californiens, à commencer par Chris Duarte. Titularisé à la place d’un Kevin Huerter en panne d’inspiration ces dernières semaines, l’ancien joueur des Pacers a beaucoup gêné le meneur d’en face.

« On voulait être physique, aller au contact. (Duarte) était prêt. Il y a eu des moments où il n’était pas dans la rotation, où il sortait du banc. Ce soir, il est titulaire, avec un tel duel, je trouve qu’il a été excellent. Il l’a défendu sans faire de faute, en essayant de rester devant lui. Il nous a donné un coup de pouce de ce côté du terrain », apprécie ainsi De’Aaron Fox. Mike Brown parle, lui, d’un travail « phénoménal » en rappelant que deux jours plus tôt, il avait dû se frotter à Trae Young.

13 points encaissés dans le dernier quart-temps

Insuffisant toutefois pour récupérer le titre honorifique de défenseur du match côté Kings. Avec ses 21 rebonds captés, en plus de 13 points et 12 passes, soit son 6e triple-double de la saison, Domantas Sabonis a été récompensé pour son impact dans la raquette.

Là où les Grizzlies n’ont inscrit que 32 points (contre 58 aux Kings) et ont été dépassés au rebond (59-34).

À l’arrivée, une victoire de 31 points, et surtout seulement 92 points encaissés, dont 34 en seconde période (13 dans le dernier quart-temps) : l’une des plus petites sorties offensives de l’année pour les Grizzlies, la meilleure prestation défensive pour les Kings.

« C’est probablement la meilleure performance défensive qu’on ait faite depuis que je suis ici », va même plus loin Mike Brown, dans sa deuxième saison avec les Kings.

Le coach mentionne le pauvre 37% de réussite aux tirs des joueurs de Memphis, leur seul rebond offensif capté, le fait que ses joueurs aient suivi le plan de jeu… « Je parle à nos gars des éléments contrôlables, on doit communiquer en défense. On doit être physique sans faire de fautes et on doit multiplier les efforts jusqu’à la fin de la possession. Ces trois choses, nous les contrôlons à 100%. » Avec un résultat 100% positif cette nuit.