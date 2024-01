La défense de Cam Thomas le renvoie sur le banc de Brooklyn

S’il n’est pas aussi rayonnant qu’en début de saison, Cam Thomas reste, avec 22.4 points de moyenne, le meilleur marqueur des Nets. Il est une arme essentielle pour l’attaque de Brooklyn. Et en défense ? C’est plus compliqué… Déjà à cause de sa petite taille (1m93) et aussi parce que l’arrière n’a jamais été très concerné de ce côté du terrain.

Pour retrouver un équilibre et apporter une touche plus physique et défensive à son cinq majeur, Jacque Vaughn a décidé de le mettre sur le banc depuis deux matches, lui préférant Dorian Finney-Smith.

« Je reste concentré », réagit-il à ce changement pour le New York Post. « Je me concentre sur mon travail, tout en sachant que les choses peuvent changer et que je ne serai pas toujours titulaire ou sur le banc. Je dois juste rester concentré, rester prêt. On ne sait jamais, il faut rester prêt et ne pas se laisser abattre. Tout le monde veut être titulaire, moi le premier. Mais je dois sortir du banc pour l’équipe. Je ne baisse pas les bras, je reste positif. »

Il retrouve le banc comme lors de ses premières saisons

Le coach des Nets assure que Cam Thomas n’est qu’une victime collatérale de sa volonté de changement. Car depuis la sortie de Dorian Finney-Smith du cinq majeur en décembre, la défense des Nets a montré de gros signes de faiblesse.

« On n’était pas bien offensivement et défensivement avec cette formation », analyse Jacque Vaughn en parlant du cinq composé de Cam Thomas, Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie, Cam Johnson et Nic Claxton. « Cela a commencé avec Cam, et ce n’est pas que lui. Cela concerne le groupe. Je cherche toujours ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Ce cinq majeur était notamment limité en centimètres, ce qui obligeait Spencer Dinwiddie (1m96) à s’occuper d’ailiers forts… Dorian Finney-Smith est bien plus utile dans ces cas-là. « Le coach voulait plus de taille sur le parquet car c’est dur pour Dinwiddie de défendre sur des intérieurs », précise l’arrière des Nets.

Retour à la case départ donc pour Cam Thomas, remplaçant durant ses deux premières saisons ?

« C’est cool. Je sais que je dois sortir du banc à nouveau et que je dois briller dans mon rôle. Si ça change le prochain match ou le mois prochain, je serai prêt. Je dois exceller dans mon rôle actuellement et aider l’équipe », annonce-t-il avant d’insister sur le fait que la pilule doit passer.« Suis-je à l’aise avec ça ? Au fond, je fais mon travail. Je dois l’accepter », conclut-il.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 23 30 45.1 36.4 83.2 0.3 2.4 2.7 2.3 2.2 0.6 1.7 0.4 22.5 Total 147 19 44.1 33.3 84.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.2 0.5 1.1 0.2 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.