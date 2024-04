Gregg Popovich et Victor Wembanyama impressionnés par les Celtics

On s’en doutait au regard de leurs prestations depuis deux mois, et évidemment de leur bilan, mais il y a bien un monde d’écart entre les Celtics et les Spurs. Cette nuit, les coéquipiers de Victor Wembanyama n’ont jamais mené au score, et ils ont pris l’eau à partir de la 20e minute. L’effectif de Boston est dense, tout le monde parle le même basket, et Joe Mazzulla peut compter sur une rotation de 10 joueurs. De quoi réellement impressionner Gregg Popovich après ce nouveau revers d’une trentaine de points (134-101).

« C’est une équipe du calibre d’un champion NBA, c’est leur objectif, et ils l’ont prouvé une fois de plus », rappelle l’entraîneur de San Antonio. « Joe fait du bon travail avec eux. Ils ont de gros talents évidemment, avec des All-Stars, mais ils ont aussi du caractère. Ils ont la mentalité, l’exécution et ils s’améliorent sans cesse. C’est un défi difficile à relever à ce moment précis pour notre groupe ».

Une nouvelle leçon à retenir

C’était aussi un défi personnel pour Victor Wembanyama puisqu’il a pu se mesurer à ce qui se fait de mieux cette saison, et notamment une paire d’intérieurs complémentaire et expérimentée avec Kristaps Porzingis et Al Horford.

Les deux avaient bloqué l’accès au cercle, et « Wemby » a dû allumer de loin : 8 tirs primés. Son plus gros total depuis quasiment deux mois. En seulement 24 minutes.

« Je sens que par rapport aux années précédentes, ils ont quelque chose de plus cette année », explique le Français. « Et bien sûr, c’est difficile de jouer contre eux et c’est un bon défi. Mais je pense que nous avons appris aujourd’hui. Ils font très peu d’erreurs, et c’est motivant. »