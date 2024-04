Le MVP de la nuit | Trae Young mieux qu’Allen Iverson et LeBron James

Avec ses 28 points et 11 passes de moyenne, Trae Young réalise une saison digne d’une nouvelle sélection All-Star. Et pourtant, il le fait dans l’indifférence presque générale car ses Hawks sont très décevants. Il n’y a pas d’identité de jeu, et l’équipe restait ainsi sur 10 défaites en 13 matches avant ce déplacement à Washington.

Heureusement, il y a la victoire au bout (130-126) et Trae Young a été grand avec ses 40 points et 13 passes. Mais c’est aussi lui qui a fait trembler ses coéquipiers en laissant en route cinq lancers-francs ! « C’est dingue que je rate cinq lancers-francs. C’est ce qui leur permis de rester dans le match » confirme le meneur d’Atlanta.

Avant ces échecs, le meneur des Hawks avait dominé les débats, et réveillon oblige, il avait réservé quelques sucreries comme cette feinte de passe qui donne un torticolis à Corey Kispert ou cette passe artistique pour le alley-oop de Jalen Johnson.

« C’est à Dejounte et moi de faire en sorte de trouver les gars sur des positions où ils sont en réussite. On a simplement essayé de varier les choses, et de laisser chacun exprimer son talent » explique Trae Young, auteur de 13 des 27 passes d’Atlanta.

Un 13e match avec au moins 40 points et 10 passes

Ce qui donne une marque mieux répartie avec Jalen Johnson qui décroche un record personnel, ou un Clint Capela en double-double. Mais quand il faut enfoncer le clou, Trae Young retrouve ses réflexes de scoreur, et c’est lui qui inscrit 7 points en deux minutes pour faire passer l’écart à +15 à deux minutes de la fin. Mais c’est donc aussi lui qui va louper quelques lancers dans la dernière minute…

À l’arrivée, cela reste une grande performance avec 40 points et 13 passes à 11 sur 19 aux tirs. C’est la 13e fois de sa carrière que Trae Young termine une rencontre avec au moins 40 points et 10 passes. C’est désormais une fois de plus qu’Allen Iverson et LeBron James, mais James Harden reste intouchable : 31 matches avec au moins 40 points et 10 passes !

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 1.0 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 51 37 42.6 37.1 85.6 0.4 2.3 2.8 10.8 2.1 1.4 4.3 0.2 26.4 Total 404 34 43.6 35.4 87.3 0.7 2.9 3.6 9.5 1.7 1.0 4.2 0.2 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.