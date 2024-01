La Jordan Tatum 1 d’attaque pour 2024

La Jordan Tatum 1 reste d’actualité même si le compte à rebours de la « JT 2 » a été récemment lancé. Preuve en est avec la prochaine sortie de ce coloris « Tunnel Walk » pour compléter la collection délivrée jusque là par Jordan Brand.

La tige en beige et blanc nacré est assortie à l’arrière de motifs « camouflage tie-dye » sur la partie en toile, tandis que le col et le logo « Jumpman » latéral apparaissent en noir. On note également des finitions en vert fluo « Volt » pour compléter l’ensemble.

La Jordan Tatum 1 est annoncée pour le 4 janvier au prix de 120 dollars.

