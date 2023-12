Programme du réveillon | Basket USA vous souhaite une belle et heureuse année olympique 2024 !

La NBA ne fait pas relâche ce 31 janvier avec six rencontres au programme de la soirée. Cela commence dès 21h00 avec les Wizards qui accueillent les Hawks (21h00, sur beIN SPORTS Max 5). Puis à 1h00, deux rencontres télévisées avec un joli Celtics – Spurs sur beIN SPORTS 1, et Thunder – Nets sur beIN SPORTS Max 5.

A suivre aussi la visite d’Anthony Davis et les Lakers à la Nouvelle Orléans, et le duel entre Ja Morant et De’Aaron Fox du côté de Memphis.

Pour notre part, on vous souhaite une très belle année 2024, avec les Jeux olympiques de Paris comme point d’orgue. C’est la compétition d’une vie, que ce soit pour les sportifs, les spectateurs, mais aussi les journalistes, et nous aurons la chance de vous faire vivre les JO 2024 de l’intérieur avec, on l’espère, une victoire des Bleus !

En ces temps difficiles aux quatre coins de la planète, on espère que la famille, les amis, mais aussi le sport seront au coeur de votre bonheur et de votre réussite. Meilleurs vœux à toutes et à tous !