À Boston, les Celtics se sentent invincibles

Privés de Jayson Tatum et Kristaps Porzingis, les Celtics ont tenu bon jusqu’au bout face à Toronto vendredi soir, pour s’assurer de poursuivre leur série d’invincibilité à domicile (120-118), portant leur record à 16 succès en 16 matchs disputés au TD Garden.

Avant de terminer 2023, il restera un dernier match à disputer ce soir à San Antonio. Mais quoi qu’il arrive, Boston est certain de finir l’année avec le meilleur bilan de la ligue, devant Milwaukee et Minnesota.

Un collectif impressionnant

À tout point de vue, la première partie de saison des hommes de Joe Mazzulla aura été une réussite, sa formation pointant parmi les meilleures défenses de la ligue, en plus de briller à 3-points (16 paniers par match) et au rebond (47 prises en moyenne). Des éléments qui auront encore servi de repères fiables face aux Raptors lorsque ces derniers sont revenus vendredi soir, alors que deux joueurs majeurs manquaient à l’appel. C’est ce qui a fait l’autre force de ce groupe, chaque absence majeure est ponctuellement compensée.

« Ce que j’ai dit au groupe avant le match, c’est ce que c’est une opportunité supplémentaire. Je me fiche de savoir contre qui on joue, ou avec quel cinq majeur on se présente, ou quel banc, j’ai entière confiance dans le caractère de notre vestiaire. Parce que je sais qui ils sont. Je pense qu’on peut gagner chaque match, peu importe ce qui arrive », a confié le coach des C’s.

Les Celtics avaient pourtant de gros ajustements à digérer depuis l’intersaison, entre l’arrivée de Kristaps Porzingis puis celle de Jrue Holiday, intervenue au début du mois d’octobre, une semaine avant le début de la pré-saison. Pour Jaylen Brown, il faut justement féliciter le « front office » qui a su mettre la main sur deux joueurs majeurs qui ont su rapidement s’intégrer et au staff de Joe Mazzulla pour avoir fait de l’ensemble une équipe redoutable. À l’arrivée, le résultat est là.

Un record de franchise en vue

« C’est une année différente. D’abord, on a plus d’expérience, on a un an d’expérience supplémentaire, et ça fait la différence. Ensuite, je dirais que la façon dont l’équipe est construite, ça nous facilite pas mal les choses, avec les apports de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. Donc le mérite en revient à nous, les joueurs », a-t-il expliqué. « On a progressé et le mérite en revient aussi au « front office », pour avoir construit une équipe qui se complète bien. Je félicite aussi le staff qui s’assure qu’on sache où on doit être, quelles lectures doivent être faites, et pour nous clarifier vraiment le jeu pour nous. Le coaching est excellent pour faire en sorte qu’on sache comment aborder chaque match ».

Après San Antonio ce soir et Oklahoma City mardi, Boston retrouvera le TD Garden face à Utah pour viser une 17e victoire de suite à domicile et égaler le record du début de saison 1957/58.