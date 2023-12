Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander adoubé par Nikola Jokic

Pendant que Joel Embiid est scotché à l’infirmerie, les autres prétendants au titre de MVP en profitent pour se montrer, et cette nuit, on avait le droit à une belle opposition à distance entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Le premier venait de signer un triple-double à 100% aux tirs, tandis que le second est sur le podium des meilleurs marqueurs de la NBA avec 31.1 points de moyenne. Un choc au sommet de la conférence Ouest puisque les Nuggets et le Thunder tentent de suivre le rythme des Wolves.

Pendant une mi-temps, on a cru que « SGA » ne parviendrait pas à se défaire de la défense des Nuggets. Comme le 16 décembre dernier. Et puis, son travail de sape a payé, et il a survolé le 3e quart-temps pour permettre au Thunder de prendre le large (88-68). On le dit, on le répète : Shai Gilgeous-Alexander est l’un des joueurs les plus « faciles ». Cette nuit, il a enfoncé Jamal Murray de manière méthodique. Même Kentavious Caldwell-Pope n’a rien pu faire face à sa fausse lenteur, et ses changements de rythme.

À quatre unités de son record personnel

« Il est en pleine possession de ses moyens et il laisse le jeu venir à lui », apprécie son coach Mark Daigneault. « Il ne donne jamais l’impression de forcer. Il a joué comme il fallait tout au long du match, il a fait les bonnes passes, il a maintenu les autres tranquilles. C’est un peu la routine avec lui, mais il a réalisé un grand match. »

Grâce à son coup de chaud du 3e quart-temps, « SGA » termine avec 40 points, à quatre unités de son record en carrière. Il le fait à 14 sur 20 aux tirs, avec un 10 sur 10 aux lancers-francs. Mais ce qu’on retiendra aussi, c’est sa défense sur Nikola Jokic. Le Canadien s’est souvent retrouvé devant le Serbe, et il n’a pas cessé de le gêner par ses mains actives. Il a coupé Jokic de ses coéquipiers, et il est pour beaucoup dans le match en demi-teinte du pivot des Nuggets : 7 balles perdues et seulement 10 tirs pris.

Atteindre le niveau des Nuggets

« C’est un joueur unique. Cela ne date pas de cette saison, et il était déjà comme ça l’an passé, voire même depuis deux ans » témoigne Nikola Jokic. « Il enchaîne les bonnes stats, et c’est un problème en NBA… Ce qui est bien avec lui, c’est qu’il ne pense qu’à gagner, et il ne pense pas à ses stats. »

C’est un vrai « problème » pour Denver puisque les Nuggets restent sur neuf victoires en onze matches, et que le Thunder est la seule équipe à avoir dominé les champions NBA sur cette période. Et deux fois à Denver !

« Ils n’ont pas gagné le titre par hasard et ça reste une très bonne équipe » rappelle Shai Gilgeous-Alexander. « On l’a en tête à chaque fois que nous jouons contre elle. On se lève chaque matin pour jouer contre des équipes comme celle-là en sachant qu’elles sont au niveau que l’on veut atteindre ».

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 28 35 54.3 30.2 90.9 0.9 4.9 5.8 6.5 2.3 2.8 2.0 0.8 31.1 Total 339 33 49.0 34.3 85.2 0.7 3.9 4.7 4.7 2.2 1.4 2.3 0.7 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.