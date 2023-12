Kyle Anderson soulagé d’avoir mis fin à une triste série

Kyle Anderson s’est d’abord fait une fausse joie jeudi soir, en début de quatrième quart-temps lorsqu’il a inscrit un premier panier lointain, finalement compté à deux points. Mais quelques instants plus tard, sur une nouvelle passe de Mike Conley, l’ailier des Wolves s’est retrouvé ouvert et a pu inscrire son premier panier à 3-points de la soirée, sur sa seule tentative du match.

Un tir important qui a contribué à la victoire de Minnesota 118-110 face aux Mavs et un grand soulagement pour le joueur qui n’avait plus inscrit le moindre 3-points depuis le 8 novembre !

« J’essaie juste de mettre mes tirs quand on me laisse ouvert, et ça m’a fait du bien de le voir rentrer ce soir », a-t-il ainsi déclaré après la rencontre.

Un axe de progression pour Minnesota

Alors qu’il tournait à 41% de réussite dans l’exercice la saison dernière, il traîne cette saison un vilain 3/23, soit 13% d’adresse seulement ! Pour Chris Finch, l’adresse extérieure de Kyle Anderson, replacé au poste 3 cette saison, est l’une des variables d’ajustement sur lesquelles les Wolves peuvent progresser.

« On dit tout le temps à Kyle : ‘Tu n’est pas venu ici pour mettre des tirs à 3-points’. Mais on veut qu’il garde confiance en son tir. Donc ça fait aussi partie du puzzle qu’on doit résoudre », a souligné son coach.

L’ancien de San Antonio et Memphis a effectivement d’autres qualités à faire valoir, comme sa défense ou sa vision de jeu. Mais il sait aussi que le tir à 3-points fait partie intégrante du basket moderne, et qu’il doit représenter une menace afin de pouvoir maintenir un certain équilibre offensif.

Après avoir relancé la machine face aux Mavs, il est prêt à enchaîner ce soir face aux Lakers.

« Je pense que Finchy me fait jouer pour être un créateur, défendre dur et faire les bons choix. Mais pour rester sur le terrain, il faut être capable de mettre ses tirs ouverts », a-t-il ajouté. « Je suis content de voir que le travail a payé face à Dallas. Les Lakers vont venir samedi et me laisser shooter dans le corner, donc je me dois de les mettre. Je dois en arriver à un point où c’est prouvé. Que je suis prêt à les mettre (…). J’ai dit à Mike Conley et Anthony Edwards : ‘Croyez-moi, j’ai tellement travaillé, je suis prêt à les mettre’ ».

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SAN 33 11 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.9 0.9 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SAN 78 16 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SAN 72 14 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SAN 74 27 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 30 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.4 0.9 8.1 2019-20 MEM 67 20 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.3 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 22 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 30 23 45.8 13.0 71.0 0.7 2.9 3.7 3.9 1.5 0.7 1.6 0.8 7.0 Total 604 22 48.0 33.9 71.5 0.8 3.7 4.5 2.7 1.6 1.0 1.1 0.6 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.