Deux semaines d’absence pour Isaiah Stewart

En bon guerrier, Isaiah Stewart a joué jusqu’à la limite de sa tolérance à la douleur avant de finalement se rendre à l’évidence et déclarer forfait jeudi soir, avant la rencontre face à Boston.

Touché au gros orteil et victime d’une entorse depuis un match face à Philadelphie il y a deux semaines, l’intérieur de Detroit est arrivé au bout de l’effort et va désormais devoir observer 10 à 14 jours de repos et de rééducation. Une période au cours de laquelle son cas sera régulièrement réévalué. Il ne sera donc pas de la partie pour la réception de Toronto ce soir, et Monty Williams devrait continuer de s’appuyer sur Jalen Duren dans le cinq de départ, avec James Wiseman comme doublure.

Cette rencontre face aux Raptors, en « back-to-back », pourrait permettre aux Pistons de mettre fin à cette série historique de 28 défaites, et ainsi finir l’année sur une bonne note.

En revanche, en cas de nouveau revers, les Pistons égaleraient le record absolu du sport américain avec 29 revers d’affilée. Depuis 1945, il est la propriété des Cardinals, en NFL.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.