Nikola Jokic déteste la célébrité et voudrait vivre sans téléphone

On le sait : Nikola Jokic n’aime pas les projecteurs. Dès qu’il finit la saison NBA, le MVP des dernières Finals file en Serbie, s’occuper des chevaux auprès de ses proches. Invité sur le podcast de son coéquipier, Michael Porter Jr, le double MVP répète ainsi qu’il déteste la notoriété qui accompagne son statut de superstar de la Grande Ligue.

« Je n’aime vraiment pas cette vie » explique-t-il ainsi. « Au bout du compte, nous sommes simplement des joueurs de basket. Nous sommes simplement bons dans ce que nous faisons. Mais les médias sont autour de nous et, bien sûr, nous sommes payés grâce aux médias, grâce à notre popularité. »

Mais Nikola Jokic ne veut pas que sa célébrité le définisse en tant qu’homme.

« Certains aiment être célèbres, d’autres non. À la fin de ma carrière, j’aimerais que tout le monde m’oublie et j’espère vraiment que mon enfant, ou mes enfants dans le futur, se rappelleront de moi parce que je suis leur père, et pas parce que je suis un joueur de basket. C’est vraiment l’objectif de ma vie. »

Le géant serbe aimerait aussi pouvoir profiter à nouveau des plaisirs simples, comme aller au restaurant…

« Ne pas avoir de téléphone, c’est vraiment un autre objectif important dans ma vie. Juste vivre le moment présent, être une personne normale. Pouvoir aller boire un verre avec son pote, aller au restaurant, aller jouer avec les enfants, sortir les chevaux et que personne n’en fasse toute une affaire … C’est juste triste. Quand on va au bar, au restaurant ou au match, les gens sortent leurs téléphones pour tenter de filmer. C’est assez, impoli, je dirais. Parce que je ne suis pas là pour m’exposer. Je suis simplement moi » conclut-il.