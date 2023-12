Nikola Topic finira la saison avec l’Étoile rouge de Belgrade

Après Nikola Jokic ou Nikola Jovic, Nikola Topic est la dernière attraction du basket serbe. À tel point qu’il est un « lottery pick » en puissance de la Draft 2024 et qu’il est carrément annoncé par certains spécialistes dans le Top 3 de la cuvée à venir.

En attendant le mois de juin prochain, le meneur de 18 ans poursuivra son développement à l’Étoile rouge de Belgrade, club octuple champion de Serbie, auquel il appartient et avec lequel il a grandi, mais qui n’a eu de cesse de le prêter depuis 2022. Sa dernière équipe en date étant, d’ailleurs, le KK Mega Basket (ou Mega MIS).

« Mon rêve depuis de nombreuses années est de jouer pour l’Étoile rouge » assure-t-il auprès d’ESPN. « J’ai grandi en étant fan de ce club et cela signifiera énormément pour moi de jouer devant 20 000 fans de l’Étoile rouge. Je ne pouvais pas refuser de jouer en Euroligue. »

Une « énorme » prise de risque

La fin du prêt de Nikola Topic au KK Mega Basket signifie, en effet, qu’il pourra maintenant se frotter à l’élite du basket européen, l’Étoile rouge de Belgrade étant évidemment engagée en Euroleague cette saison. En difficulté, elle s’y classe à la 15e place (sur 18), même si elle reste comme toujours en tête du championnat serbe.

« C’est un énorme risque, mais je suis prêt » prévient le jeune meneur, qui a eu son mot à dire dans ce choix. « J’ai 100% confiance en moi. Mon père, mon agent et moi comprenons que ce changement peut affecter mes chances à la Draft si cela ne se passe pas bien pour moi. Mais je suis prêt à me battre. »

À Belgrade, Nikola Topic pourra recevoir les précieux conseils de ses compatriotes (désormais concurrents) Milos Teodosic et Nemanja Nedovic. Il se dit en tout cas prêt à faire tout ce que lui demandera son nouveau coach.

Un défi de taille en vue de la Draft

Ce qui est sûr, c’est que les franchises NBA auront l’occasion de voir ce que le talentueux prospect serbe a dans le ventre, puisque le défi sera de taille pour lui, qui n’a jamais évolué à un tel niveau de compétition.

Une décision à double tranchant, car sa cote de popularité et sa place dans les projections de Draft pourront autant exploser que chuter…

Cette saison, Nikola Topic affichait 18.6 points, 6.9 passes et 3.7 rebonds de moyenne avec le Mega MIS dans le championnat de Serbie (à 52% au tir, 29% à 3-points et 85% aux lancers).

Dans un effectif aussi riche et fourni que celui de l’Étoile rouge, son rôle ne sera évidemment pas le même, mais ses qualités de dribble, passe et finition devraient l’aider à obtenir du temps de jeu, malgré une liberté offensive moindre. Il devra, en revanche, progresser en défense et au niveau du tir, plus loin du panier.

« Je ne pense pas du tout à tout ça » confie-t-il cependant, au sujet de la Draft. « C’est encore loin, [il reste] cinq à six mois… Je ne vois que mon prochain match » alors que son calendrier sera, justement, plus chargé dorénavant, avec deux à trois matchs prévus par semaine avec Belgrade.