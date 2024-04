Programme du soir | Encore un record de nullité pour les Pistons ?

Est-ce que les Pistons vont perdre un 28e match de suite ? C’est plus que possible puisque les coéquipiers de Killian Hayes se déplacent à Boston, dans le choc des extrêmes. Jamais une équipe NBA n’a perdu 28 matches sur une même saison, et même aucune équipe du sport américain !

Autres affiches à suivre : les Nuggets qui reçoivent des Grizzlies, invaincus depuis le retour de Ja Morant ; le Heat en déplacement à San Francisco.

Sur beIN Sports Max 4 les Wolves reçoivent les Mavericks, privés de Luka Doncic. C’est à 2h00. Puis à 4h00, Victor Wembanyama et les Spurs entament une double confrontation à Portland. C’est sur beIN Sports 1.

Programme complet

01h30 | Boston – Detroit

02h00 | Chicago – Indiana

02h00 | Minnesota – Dallas (beIN Sports Max 4)

02h00 | New Orleans – Utah

03h00 | Denver – Memphis

04h00 | Portland – San Antonio (beIN Sports 1)

04h00 | Golden State – Miami

04h30 | LA Lakers – Charlotte