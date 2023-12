La nouvelle défense des Lakers manque de communication

« Nous avons choisi de nous appuyer sur la défense. » C’est ainsi que Darvin Ham a justifié son changement de cinq majeur il y a quelques jours, sans meneur de jeu naturel, en mettant sur le banc D’Angelo Russell pour lui préférer Jarred Vanderbilt. Après deux matches, contre Oklahoma City et Boston, les Lakers affichent une victoire et une défaite.

Mais le bilan est loin d’être bon en défense, le point sur lequel le coach voulait justement appuyer. En plus d’un autre : les entames de match. « Nous pensons que le fait d’être un peu plus grands sur les extérieurs, plus athlétiques, nous donne une chance de prendre l’avantage », avait ajouté l’entraîneur.

Avec 39 points encaissés contre le Thunder en premier quart-temps, puis 32 face à Boston, avec notamment un 12-0 pour commencer, l’effet escompté se fait encore attendre. Et avec 123 points de moyenne pris dans ces deux rencontres, le compte n’y est pas vraiment…

« On doit se concentrer sur la défense », annonce Anthony Davis pour l’OCR. « On n’est pas vraiment une équipe qui switche, qui change en défense, mais on doit le faire avec notre formation. On en est capable. Il y a des problèmes de communication. Offensivement, tout va bien, mais on doit faire mieux en défense. »

« La communication est à la base de tout »

Jarred Vanderbilt confirme le constat dressé par son coéquipier, notamment pour évoquer les difficultés en transition. « C’est essentiellement de la communication. On a changé toute la défense sans avoir eu un entraînement, c’est difficile. On a été lancé comme ça et on doit trouver les réponses pendant le match », assure-t-il.

Les Lakers ont pu s’entraîner avant de recevoir les Hornets ce jeudi soir. Un « bon entraînement », a d’ailleurs glissé Vanderbilt. Et comme Charlotte est une des plus mauvaises attaques de la ligue, il y a une bonne opportunité pour monter en puissance.

« Le manque de communication, c’est la seule chose qui peut nous empêcher de maximiser ce qu’on a sur le terrain », estime Darvin Ham. « Ça commence en transition. Les joueurs se croisent, ils se parlent pour savoir où se trouve l’aide défensive, pour essayer de bloquer au rebond. La communication est à la base de tout. »