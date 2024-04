Dereck Lively II, le porte-bonheur des Mavericks

Depuis l’arrivée de Luka Doncic, les Mavericks étaient à la recherche du pivot idéal pour l’épauler. Un intérieur athlétique, intimidateur, mais aussi capable de poser de gros écrans, et de jouer au-dessus du cercle pour récupérer les passes lobées. Mark Cuban l’a peut-être trouvé avec Dereck Lively II, comparé, mais aussi formé par Tyson Chandler, champion NBA en 2011 aux côtés de Dirk Nowitzki.

Douzième choix de la Draft, Dereck Lively II fait partie des très belles pioches de cette cuvée 2023, au point même d’être quasi indispensable à sa formation. La preuve, Dallas n’a gagné qu’un match sur six lorsqu’il était blessé…

Auteur d’un gros « double-double » face aux Suns le soir de Noël, le rookie a prouvé que sa blessure à la cheville n’était plus qu’un mauvais souvenir, et qu’il n’avait pas besoin d’un match d’observation pour être hyper efficace.

Un très bon bilan malgré les blessures

« Je suis reconnaissant vis à vis du travail, mes coéquipiers et mes entraîneurs », a déclaré Dereck Lively II. « Le travail fonctionne. Être dans la salle de sport deux fois par jour, tous les jours, regarder des vidéos tous les jours, travailler sur son physique, sa tête, son timing, tout cela s’accumule. Et quand on accumule tout ça, tous les jours, tout se met en place ».

Malgré de nombreux blessés, dont Kyrie Irving, les Mavericks ont pris la saison par le bon bout, et ils affichent un bilan de 18 victoires pour 12 défaites après 30 matches.

C’est la première fois, sous Jason Kidd, que l’équipe affiche un aussi bon bilan à ce stade de la saison.

« Je trouve qu’on possède une équipe épatante » poursuit l’ancien joueur de Duke. « Je ressens beaucoup de confiance en chacun vis à vis des autres. On dirait que l’énergie et les émotions ne cessent d’augmenter. C’est ce qui nous soude encore plus. »