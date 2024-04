Les Nets soulagés d’avoir gagné face aux Pistons

D’un côté, il y a des Pistons déterminés à stopper leur historique série de défaites. Et de l’autre, il y a des adversaires déterminés à ne pas être les premiers à mettre fin à cette même série. Comme les Nets cette nuit où l’on croisait deux anciens protégés de Monty Williams, avec Cam Johnson et Mikal Bridges.

Après un départ poussif, et un 3e quart-temps raté, les joueurs de Jacque Vaughn sont parvenus à renverser le cours de la rencontre en dernier quart-temps pour s’imposer 118-112. Un 13-0 au meilleur moment leur a permis de s’imposer, et d’infliger aux Pistons cette fameuse 27e défaite de suite.

« Tout le monde est là pour les voir gagner. Et ce ne sera pas face à nous ! »

« On était tous au courant. On ne voulait pas être ceux contre qui ils gagnent, donc on s’est donné à fond », témoigne Day’Ron Sharpe, décisif par son « double-double » et ses contres. « J’ai l’impression que tout le monde est là pour les voir gagner. Et ce ne sera pas face à nous ! ».

Même discours chez Dorian Finney-Smith, auteur de deux 3-points ultra importants dans le « money time ». « Ils vont gagner un match, mais ce ne sera pas contre nous » répète-t-il. « Ils vont en gagner un bientôt, mais on essaie aussi de notre côté d’enchaîner les victoires. C’est une une bonne victoire pour nous. »

Le coach des Nets avoue même qu’il en a mal dormi… « Je n’ai pas très bien dormi la nuit dernière, anticipant la difficulté de ce match », reconnaît Jacque Vaughn. « Chaque fois que vous jouez deux fois de suite contre la même équipe, c’est vraiment difficile de gagner. Et puis il y a tout ce bruit extérieur, avec les médias sociaux, les téléphones, et les joueurs l’entendent et le voient. Moi même, je l’ai vu… »

Mais les Nets ont fait le job, et leur expérience leur a permis de tenir bon dans les dernières minutes alors que Cade Cunningham faisait tout pour éviter ce 27e revers de suite.

« On a essayé de rester simples » conclut le coach de Brooklyn. « Je pense que ce soir, nous nous sommes améliorés collectivement. On a joué ensemble. Les gars ont progressé. Nous avons trouvé des solutions ensemble. Au final, si nous restons simples, nous serons récompensés ».