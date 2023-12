Les Spurs oublient trop souvent Victor Wembanyama

C’est une séquence qui a tourné sur les réseaux sociaux. Face aux Pelicans, Victor Wembanyama demande une passe lobée pour un alley-oop. Il décolle mais la passe n’est pas faite et on peut lire la frustration sur son visage.

Une action qui n’est pas isolée dans la difficile saison des Spurs. Trop souvent, ils oublient de servir le Français qui possède pourtant un avantage de taille sur la ligue entière.

« Wemby fait 2m23, donc on doit le voir quand il est dans la raquette », annonce Devin Vassell pour le San Antonio Express News. « Qu’il soit au poste ou à prendre sa position sous le cercle, on doit le voir. »

Et ce n’est pas un défaut uniquement lié au premier choix de la dernière Draft. Devin Vassell insiste : les Texans ont du mal à faire les bonnes lectures de jeu.

« Si Jeremy Sochan poste un joueur plus petit, on doit en prendre conscience et le servir. Si je suis ouvert à 3-pts, on doit me servir. On doit jouer avec les forces des uns et des autres. »

Des passes lobées manquées

Victor Wembanyama est d’accord avec ce constat. « Bien sûr qu’on doit jouer sur les points forts des autres. Notre meilleure force, c’est notre collectif », explique ainsi le rookie.

Et la pierre angulaire de ce collectif, c’est l’ancien pivot des Mets 92, meilleur marqueur et rebondeur de son équipe. Avec sa taille et son envergure, c’est une arme précieuse pour les Spurs. Il ne faut pas hésiter à l’utiliser.

« Je trouve que parfois on dribble deux fois de trop au lieu de lancer une passe lobée pour Wemby. Donc la défense est sur lui et il n’est plus ouvert », remarque Devin Vassell. « Si on dribble trop, je ne suis plus ouvert à 3-pts non plus. Donc, à la place d’un bon tir, on a un tir contesté. On doit vraiment se connaître. On a joué plus de vingt matches ensemble et on devrait avoir une meilleure compréhension des choses. C’est à nous tous d’être meilleurs. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 25 30 43.5 27.9 77.4 2.3 8.4 10.7 2.8 2.5 1.4 3.3 3.0 18.5 Total 25 30 43.5 27.9 77.4 2.3 8.4 10.7 2.8 2.5 1.4 3.3 3.0 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.