Réseaux sociaux : Victor Wembanyama, dauphin de LeBron James

Pour mettre en avant les affiches de la soirée de Noël, la NBA annonce que six des dix joueurs les plus « populaires » seront sur les terrains le 25 décembre au soir. Par « populaires », il s’agit des joueurs dont les vidéos sont les plus vues sur les réseaux sociaux. A la première place, on trouve LeBron James avec 756 millions de vues ! En deuxième position, c’est Victor Wembanyama qui effectue une rentrée remarquée avec 508 millions de vues générées par ses highlights.

Le Français devance des superstars comme Kevin Durant, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Quatre joueurs qui seront en tenue lundi soir.

Victor Wembanyama, 8e la saison passée, en jouant en France…

Dans ce Top 10, on note aussi la présence de Chet Holmgren, le principal adversaire de « Wemby » dans la course au meilleur rookie. La NBA peut se frotter les mains d’avoir deux « débutants » aussi populaires, et leurs premiers affrontements ont déjà suscité beaucoup d’engouement.

La saison passée, Victor Wembanyama avait terminé 8e de ce classement alors qu’il évoluait en Betclic Elite…